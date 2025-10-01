Aquiles Álvarez sobre el paro nacional: "me duele lo que está viviendo el Ecuador"

Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil, se pronunció sobre el paro nacional en su enlace radial de este miércoles 1 de octubre, indicando que el Gobierno debe recurrir al diálogo para culminar las manifestaciones.

"Yo no voy a decir si apoyo el paro o no, lo único que le digo es que me duele lo que está viviendo el Ecuador. Tienen que sentarse a negociar, a hablar. Tienen que dejar el ego un lado", exclamó.

Álvarez también criticó que el presidente Daniel Noboa haya exclamado que prefiere morir antes de retroceder, en referencia a la eliminación del subsidio al diésel.

"Eso está mal. No quiere retroceder. Él debe de retroceder. Y eso sería mucho más honroso que cualquier cosa (...) deber ir a coger al toro por los cuernos y sentarse y decir 'bueno, me equivoqué'".

Si bien Álvarez dijo que si cree que se deben eliminar los subsidios, señaló que no debe ser de manera abrupta.

"Busquemos caminos, busquemos compensaciones, busquemos irlo haciendo con una planificación, pero sentarse, dejar un el ego a un lado. Cuando el ego domina, ¿sí sabe cuál es el resultado? El desastre", comentó.

El alcalde de Guayaquil también opinó que una Asamblea Constituyente es necesaria, pero que no es el momento oportuno en Ecuador.

Sugirió que, de aprobarse una nueva Constitución, pedirá que se instale como requisito que para ser presidente alguien necesite haber nacido en Ecuador.