Política
22 sep 2025 , 18:30

Pese a argumentos débiles, ADN logra destitución de Gonzalo Albán, consejero del Cpccs

Con la destitución, Albán quedó fuera del Cpccs en un momento clave por la elección de autoridades. Además, no podrá ocupar cargos públicos por un tiempo determinado.

   
    Gonzalo Albán se defiende en el Pleno de la Asamblea Nacional( Flickr )
Fuente:
propia
user placeholder

Juan Pinchao
Gonzalo Albán, consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), fue censurado y destituido por la Asamblea Nacional la noche de este lunes 22 de septiembre del 2025.

Hubo 81 votos a favor que vinieron de la bancada gobiernista ADN y sus aliados. El PSC y el correísmo votaron en contra. Mientras que la segunda vicepresidenta, Carmen Tiupul (PK), se abstuvo. Ella venía apoyando a ADN, pero ha reculado en las últimas sesiones.

Gonzalo Albán fue acusado de incumplimiento de funciones por pertenecer a una organización política durante su candidatura al Cpccs. El consejero demostró que dicha afiliación fue fraudulenta, pues dijo que se tomaron su firma sin su consentimiento.

También resaltó que no podía incumplir funciones si ni siquiera era consejero. Aun así, la Comisión de Fiscalización, controlada por ADN, recomendó su juicio político.

Con la destitución, Albán quedó fuera del Cpccs en un momento clave por la elección de autoridades. Además, no podrá ocupar cargos públicos por un tiempo determinado.

Se espera que su reemplazo sea Roberto Gilbert, quien incluso fue candidato a la Asamblea por el Partido Social Cristiano (PSC).

Noticias
