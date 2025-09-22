Pese a argumentos débiles, ADN logra destitución de Gonzalo Albán, consejero del Cpccs

<a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/gonzalo-alban target=_blank>Gonzalo Albán</a>, consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social <b>(Cpccs)</b>, fue <b>censurado y destituido</b> por la Asamblea Nacional la noche de este lunes 22 de septiembre del 2025. Hubo <b>81</b><b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/fiscalizacion-juicio-politico-gonzalo-alban-cpccs-EA10107267 target=_blank></a> <b></b><b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/la-noticia-a-fondo/juicio-politico-gonzalo-alban-adn-noboa-HJ10083163 target=_blank></a> <b></b> <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/gonzalo-alan-cpccs-juicio-politico-delito-PC10039237 target=_blank></a>