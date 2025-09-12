Fiscalización recomienda el juicio político a Gonzalo Albán, consejero del Cpccs

La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional aprobó este 12 de septiembre el informe que recomienda el juicio político a Gonzalo Albán, consejero el Cpccs.

La decisión se tomó con cinco votos de ADN y uno de Pachakutik. Mientras que el correísmo no respaldó el informe, porque los argumentos no convencen a esa tienda política.

LEA: ADN intenta destituir a Gonzalo Albán, del Cpccs, con tres argumentos débiles

Keevin Gallardo (ADN) acusa a Albán de pertenecer a una organización política antes de su postulación como candidato al Cpccs.

Albán estaba inscrito en el movimiento Mover, pero demostró que dicha afiliación fue fraudulenta, pues se tomaron su firma.

Ahora, el consejero Albán deberá comparecer en el Pleno de la Asamblea, donde se debatirá una eventual destitución y censura. Para ello se necesitan 77 votos, número con el que ADN sí cuenta.

LEA: Gonzalo Albán, consejero del Cpccs, advierte que seguir con el juicio político puede derivar en un delito