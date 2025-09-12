Fiscalización recomienda el juicio político a Gonzalo Albán, consejero del Cpccs

La <b>Comisión de Fiscalización </b>de la <b>Asamblea Nacional</b> aprobó este 12 de septiembre el informe que recomienda el<b> juicio político </b>a <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/gonzalo-alban target=_blank>Gonzalo Albán</a>, consejero el Cpccs. La decisión se tomó con cinco votos<b></b><b></b><b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/la-noticia-a-fondo/juicio-politico-gonzalo-alban-adn-noboa-HJ10083163 target=_blank></a> <b></b> <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/gonzalo-alan-cpccs-juicio-politico-delito-PC10039237 target=_blank></a>