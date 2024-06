Jorge Glas revela que él y Rafael Correa están siendo investigados por el delito de asesinato en la Fiscalía

Glas también se pronunció sobre la denuncia contra Padilla por extorsión, que presentó el 18 de octubre. "He sido sujeto de una extorsión por 350.000 dólares, dolorosamente por personas que algunas fueron muy cercanas", comentó.

Dijo que en ese lugar donde estaba realizando la rueda de prensa, el estudio en el que emite su programa Glas en Línea, fue insultado por Soledad Padilla, y que ella le exigió 350 000 dólares para no publicar unas grabaciones.

"Acá me dice 'déme USD 350 000 o le voy a poner una denuncia, y voy a entregar a todo el mundo audios', ilegalmente grabados, donde no hay cadena de custodia no hay ilegalidad, no hay orden judicial para grabación, puede ser modificados, sacados de contexto, puede ser adulterados con inteligencia artificial".

Relató que puso una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. "No les basta difamarme hacer una telenovela de un tema personal de una intimidación de la que soy acusado", expresó.

Solicitó al comandante general de la Policía y a la fiscal general que garanticen la protección de Ferdinan Álvarez, Soledad Padilla y "todas las personas que ellos quieran".

"Esto es un absurdo. Ahora resulta que yo soy de Los Lobos, que soy de esta banda que soy esto, que soy el otro, por el amor de Cristo señores", dijo.