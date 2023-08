A ellos se refirió precisamente como gente que ha confiado en él y en su proyecto , pero manifestó que sobre todo son personas competentes . Y aprovechó para lanzar una crítica al gobierno saliente, explicando que esa combinación de cualidades son las que harían que no le pase lo que a Guillermo Lasso con sus funcionarios.

Ante la pregunta realizada, el pasado 16 de agosto, sobre si tenía definido su equipo de trabajo, respondió que sí, pero que no solo buscaba gente competente, afirmó que las personas que lo acompañen deben confiar y creer en el proyecto que está presentando a los ecuatorianos.

Para el ministerio de Agricultura, Noboa ha sugerido el nombre de Ivan Wong Chang. Este profesional graduado en la Universidad Zamorano de Honduras y en la Escuela de negocios INCAE, es actualmente presidente en Dole, la multinacional exportadora de frutas que en Ecuador tiene amplia trayectoria en la producción bananera.

En la Cancillería del Ecuador, Gabriela Sommerfeld es la carta de Daniel Noboa. Esta reconocida quiteña vinculada en sus inicios a los negocios aéreos, fue la primera mujer en presidir una aerolínea en América.

Además, tiene inversiones en el sector hotelero y turístico. Estudió finanzas en la Universidad San Francisco de Quito, pero posteriormente también estudió marketing.

Actualmente, Sommerfeld es CEO de Hotel Le Parc e impulsa I Am Beyond the Stars, un proyecto que incluye residencias y oficinas corporativas.