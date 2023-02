Fracción de la Fenocin removió a Gary Espinoza, pero él asegura que sigue de presidente

Hay división al interior de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin). Una fracción de ese grupo destituyó a su presidente, Gary Espinoza, mientras que él afirma que continúa al frente como su máximo dirigente.

Las bases de la Fenocin, tras una reunión extraordinaria a la que se autoconvocaron hoy, viernes 24 de febrero del 2022, resolvieron remover del cargo a Espinoza por faltas graves y romper los diálogos de seguimiento a los acuerdos con el Gobierno. Hatari Sarango, vicepresidente de ese organismo, asumirá la presidencia.

Ecuavisa.com dialogó con Espinoza y manifestó que él continúa siendo el máximo líder de la Fenocin. "Lo que pasa es que nosotros expulsamos en la asamblea nacional de la Fenocin, el 17 de febrero, a Sarango y fue reemplazado por Leandro Ullón. Franklin Columba fue expulsado definitivamente y Santos Villamar fue suspendido por un año".

A su juicio, la medida que adoptaron hoy fue una represalia por las expulsiones. "Un grupo de compañeros que se reunieron con organizaciones incluso que no son de Fenocin sino de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie). Esto lo encabeza Sarango con Columba".

Espinoza manifestó que, tras la resolución del 17 de febrero, se dio por terminado todo diálogo con el Gobierno por la falta de voluntad política y por no existir ningún resultado en el proceso. Añadió que Fenocin no será parte del Acuerdo Nacional del presidente Guillermo Lasso, debido a que no ganó en las ocho preguntas de la Consulta Popular.

