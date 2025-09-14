La estrategia política y de comunicación de Daniel Noboa se pone a prueba ante la tensión social

Han pasado 21 meses desde que <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/daniel-noboa target=_blank>Daniel Noboa</a></b> asumió el mandato anticipado en 2023. En este tiempo, su gobierno ha tenido varios altibajos, sobre todo en los últimos dos meses, que incluso alertó un<b></b><b></b><b></b><b></b> <b></b><b></b> <b></b><b></b> <b></b><b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/programas/nuestros-noticieros/politicamente-correcto target=_blank></a></b> <b></b><b></b> <b></b><b></b><b></b> <b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/transportistas-pichincha-alza-diesel-JA10109198 target=_blank></a></b>