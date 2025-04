Tras ocupar ese cargo, Borja comenzó a marcar distancias con la gestión del correísmo y consideró que la propuesta del Gobierno se estaba desviando de lo planteado inicialmente y estaba debilitándose. “No hay que confundir revolución ciudadana con el gobierno de Correa. Son dos cosas distintas.

El pueblo apoya una propuesta política, pero no una de intolerancia, concentración de poder y manejo alegre de las cuentas públicas. El pueblo ecuatoriano apoya propuestas de transparencia ética en el discurso y la práctica...”, declaró en aquel tiempo en entrevistas.

En junio del siguiente año, Borja se marchó definitivamente del Gobierno por problemas con Alianza PAIS. Otro tema que llamó la atención es que, tras la ruptura de Lenín Moreno con Rafael Correa, Borja apoyó a Moreno con mensajes publicados en Twitter.

Uno corresponde al 4 de agosto de 2017: "AP no puede llamar a un espíritu de cuerpo en tema Glas. Lenín representa a la decencia dentro y fuera de AP". Otro es del 8 del mismo mes y año: "Pelea entre Lenín y Glas no es por algo que se pueda reconciliar. Es transparencia vs complicidad".

Con la candidatura de Borja - se informa en el portal web de la Revolución Ciudadana- se apuesta por una figura experimentada en la gestión económica y en la toma de decisiones estratégicas. La elección de este binomio refleja la confianza del correísmo en la trayectoria y capacidades de sus candidatos para liderar el país en el próximo período presidencial.

