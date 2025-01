Elecciones Ecuador 2025 | Luisa González otorgará el salvoconducto a Jorge Glas si llega a la Presidencia

La candidata a la Presidencia de la República de la alianza política Revolución Ciudadana-RETO, Luisa González, aseguró este viernes 10 de enero que, si llega a ser jefa de Estado, otorgará el salvoconducto al exvicepresidente Jorge Glas para que salga del país y pueda acceder al asilo político ofrecido en México. Actualmente el exfuncionario está preso en la cárcel La Roca (Guayaquil).

"Yo entregaré su salvoconducto", dijo la aspirante a mandataria este en entrevista en Contacto Directo.

Con respecto a la posibilidad de facilitar el retorno del expresidente Rafael Correa a Ecuador, sostiene que "él es un hombre libre" y que su caso se analiza en cortes internacionales. No obstante, enfatiza que el exgobernante es víctima de una "persecución política". "A él no se se le puede dar un indulto porque no está preso", sentenció.

Sobre el rol que cumpliría Correa en su eventual gobierno, dijo a Ecuavisa.com que le ha propuesto que sea su asesor, pero "aún no ha aceptado".

Glas fue uno de los hombres fuertes del Gobierno de Correa y ocupó el cargo de vicepresidente entre 2013 y 2017, así como también durante los primeros meses del mandato presidencial de Lenín Moreno (2017-2021), hasta que comenzaron las investigaciones en su contra.

El exvicepresidente siempre ha rechazado las imputaciones y acusaciones en su contra, y dice ser un perseguido político. En el momento de su detención en la Embajada de México en Quito, el día en que había recibido asilo, el 5 de abril de 2024, Glas tenía pendiente de cumplir una pena de ocho años de cárcel por dos condenas por corrupción dictadas en 2017 y 2020, por las que ya había purgado alrededor de cinco años.

La orden judicial de detención contra Glas fue emitida en el marco de un tercer proceso penal en su contra por presunto peculado (malversación de fondos públicos) en las obras de reconstrucción tras el terremoto de 2016, un caso por el que ha sido imputado.

Sobre el expresidente Correa pesa una condena de ocho años de prisión por cohecho y una inhabilitación política que le fue impuesta en 2020 en el caso Sobornos, donde tanto él como varios de sus colaboradores fueron condenados por la financiación irregular de Alianza País, el movimiento político oficialista en ese momento.

Además, el exgobernante tiene pendiente otro proceso judicial por el secuestro del político Fernando Balda en 2012. Este caso no puede ser juzgado si Correa no está en el país.

De acuerdo a las encuestas preliminares difundidas hasta ahora, la contienda apunta a ser un nuevo cara a cara entre Noboa y González, tal como ocurrió en 2023.

En caso de que ningún candidato presidencial alcance el 50 % de los votos o el 40 % y una ventaja de al menos diez puntos sobre el segundo, habrá una segunda vuelta entre los dos candidatos más votados programada para el domingo 13 de abril de 2025.

