Finalmente, Downhole Tools subraya que no controla el fideicomiso y que el único interlocutor es Gesticon S.A. , de Borja.

Downhole Tools reconoce que Petroecuador desembolsó USD 5,2 millones al fideicomiso desde 2023, pero Fidunegocios S. A. "no ha reportado la distribución de flujos de manera transparente ni ha develado las liquidaciones (...) dando como resultado, en nuestros registros, aproximadamente 2,5 millones de dólares pendientes de justificar".

El presidente de la República y candidato en las próximas elecciones, Daniel Noboa, expuso este caso en su cuenta de X este domingo 12 de enero. De acuerdo al jefe de Estado, Borja administra Fidunegocios S. A.

"Diego Borja y su esposa se llevaban el 67 % de las ganancias de un contrato con el Estado", señaló el mandatario. "Lleva años viviendo del Estado y ahora pretende seguir haciéndolo desde Carondelet, de la mano de Luisa González", agregó en la red social.

Revise además: Si Luisa González llega a la segunda vuelta, tendrá que conquistar el voto de todas las izquierdas

La candidata a presidenta le respondió: "Ya, papito, trabaja y paga tus impuestos". De su lado, el expresidente Rafael Correa contesto: "No, Noboita, no: a Diego no le vas a hacer lo que le hiciste a Topic. Aprende a jugar limpio".

El candidato a vicepresidente del correísmo dijo hace tres semanas que la denuncia en su contra es una persecución política.