Elecciones Ecuador 2023: pregunta sobre extradición genera fuerte debate previo a Consulta Popular

Falta una semana para la jornada electoral del 5 de febrero del 2023 y uno de los temas que ha generado mayor debate es la extradición a quienes cometan delitos relacionados con el crimen organizado, lo cual se aborda en la primera pregunta de la Consulta Popular.

Al interior del Gobierno no se entiende por qué hay quienes se oponen a una herramienta que busca fortalecer la seguridad ciudadana en el país. "Deberíamos tener mucha sospecha de aquellas personas que se oponen sin darnos argumentos porque, sin duda, la consulta está dañada para lastimar a los políticos que tienen vínculos con el narcotráfico", expresó Karen Sichel, subsecretaria de Asuntos Regulatorios.

Las respuestas a esas posturas contrarias tienen un contenido político, señala Alberto Dahik, exvicepresidente de la República. Sostiene que hay quienes no piensan en el país y de ello existen antecedentes. “Por una tradición de que la oposición se hace de cualquier manera, de todas las formas posibles y que hay que darle al Gobierno de turno”.

Recordó que cuando fue parte del Gobierno de Sixto Durán Ballén, en 1994, hubo una Consulta Popular para preguntarle a la ciudadanía si aceptaba la opción de abrir, paralelamente a la Seguridad Social del Estado, una seguridad social privada que permita la capitalización individual. "Fueron tan irracionales los políticos que se opusieron y mire ahora cómo es la situación ahora de la Seguridad Social".

Sichel aclara que delitos comunes y menores no son susceptibles de extradición y la pregunta es clara, pues apunta a quienes trafican drogas, lavan dinero, trafican con personas y a los corruptos. La extradición no es para arranchadores ni extorsionadores. “Ese tipo de crímenes no serán sancionados para extradición porque no son internacionalmente relevantes”.

Hizo referencia a la pregunta dos que sí aborda los delitos que son de ámbito nacional y que busca fortalecer las competencias de la Fiscalía. Y si bien no es una solución definitiva para los problemas de inseguridad si va a ayudar y bastante, señala Dahik, porque se tiene que reconocer las limitaciones del sistema penitenciario local, sus vulnerabilidades. "Las cárceles de nuestros países han demostrado que no dan seguridades para que no se escapen los peces gordos como los delincuentes dedicados al tráfico de drogas o cosas mayores".

Ante eso, lo lógico es que esas cabezas sean extraditadas para que dejen de operar.

