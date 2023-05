Le puede interesar: Elecciones Ecuador 2023: los miembros de las mesas electorales repetirán participación en comicios de agosto

Si bien Lasso puede presentarse a la reelección, el mandatario aún no ha confirmado si volverá a ser candidato, no obstante, el jefe de Estado dijo la semana pasada a The Washington Post que no tenía intenciones de volver a correr por la Presidencia.

Los partidos con mayor representación parlamentaria tampoco han definido aún a sus candidatos, como son la Revolución Ciudadana y Pachakutik.

En el ala conservadora del espectro político son varios hombres los que han manifestado su intención de presentarse a la Presidencia.

Ese es el caso de los empresarios Daniel Noboa y Jan Topic, el exasambleísta Fernando Villavicencio y el exvicepresidente Otto Sonnenholzner, que ejerció el cargo durante el mandato presidencial de Lenín Moreno.