Lasso dice a The Washington Post que no intentará ser presidente nuevamente

El jefe de Estado, Guillermo Lasso, dice que no tiene intenciones de volver a ser candidato a la Presidencia de la República en las próximas elecciones. En una entrevista concedida al diario estadounidense The Washington Post, el gobernante incluso mencionó que no le preocupa quien lo reemplace.

Según el presidente, la decisión de disolver la Asamblea Nacional y adelantar los comicios no fue por evadir su eventual destitución. El mandatario señaló que había recibido información de inteligencia de que en el Parlamento no existían los votos suficientes para sacarlo del poder, no obstante, admitió sentirse "harto" de un Parlamento que había bloqueado constantemente sus proyectos.

"Lo fundamental era darle una salida a esta crisis política", aseveró el presidente de la República.

Con la activación de la denominada muerte cruzada, el periodo de la Administración de Lasso también se reduce. El mandatario fue escogido para gobernar hasta mayo de 2025, sin embargo, ahora lo hará solo hasta noviembre próximo.

