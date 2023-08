Él cree que el CNE no garantiza la transparencia ni tiene credibilidad. "Después vayan a decir que han votado 300 mil ecuatorianos y todas la curules se llevan los correístas", indica Gutiérrez. Ese partido también presentará una impugnación.

Andrea Ledesma, candidata por esa organización política en la circunscripción de Estados Unidos y Canadá , dice que ya es asambleísta electa y que sus esfuerzos no están orientados en hacer campaña con miras a unas nuevas elecciones, sino en que se respete la voluntad popular expresada el 20 de agosto.

Si se hace la misma relación, en Estados Unidos y Canadá votaron más del 70% de los inscritos para el voto telemático . En ese caso, propone la candidata Ledesma, se podría habilitar el voto para aquellos que no pudieron hacerlo el 20 de agosto, sin afectar la voluntad de quienes ya eligieron.

La decisión de los consejeros del CNE es cuestionada por algunos expertos electorales y respetada por otros, aunque todos coinciden en que la institución debió garantizar un adecuado proceso de voto telemático.

Para Carlos Aguinaga, expresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), no hay suficiente sustento legal que permita declarar la nulidad de las elecciones.

Además, considera que no se han presentado los elementos para probar que efectivamente hubo los ataques al sistema informático que el CNE alega.

Por otro lado, Aguinaga explica que no se conoce cuántas personas presentaron una queja formal ante la autoridad electoral, porque no hay manera de probar que las alertas que circularon en redes sociales pudieron o no ser parte de una campaña inducida.

