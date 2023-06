Al día siguiente de haber sido habilitado, Jorge Glas fue escogido por el correísmo como su candidato a la Presidencia de Ecuador, pero él no aceptó.

Al día siguiente de haber sido habilitado, Jorge Glas fue escogido por el correísmo como su candidato a la Presidencia de Ecuador, pero él no aceptó. ( )

El numeral 2 del artículo 113 de la Constitución, sobre quienes no podrán ser candidatos de elección popular, claramente dice:

En su providencia, la presidenta de la Corte de Guayas, Fabiola Gallardo , dice que la orden de detención no constituye una medida sancionatoria, sino que tiene una temporalidad de 24 horas y se utiliza únicamente para efectos de investigación o para garantizar la comparecencia del investigado a la audiencia de formulación de cargos.

La Fiscalía allanó la casa del juez Rodríguez Mindiola, pero no lo encontró.

La Fiscalía allanó la casa del juez Rodríguez Mindiola, pero no lo encontró.

Esta decisión se basa en la obligación de los jueces de velar por los derechos de las partes involucradas en una investigación, en consonancia con los principios del debido proceso, explica la Corte.

No obstante, es importante destacar que la revocatoria de la orden de detención no impide que esta pueda ser requerida nuevamente en caso de que el juez investigado no comparezca al llamado de la fiscal provincial.