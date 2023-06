La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaint, confirmó que el CNE ya ha sido notificado sobre la acción de protección que un juez concedió a favor del exvicepresidente Jorge Glas, restituyendo sus derechos políticos, con lo cual se le abrió las puertas para ser candidato en las elecciones anticipadas de 2023 y posteriores.

Aunque Glas declinó a ser el aspirante presidencial del correísmo y no se inscribió dentro del plazo establecido. Pero la polémica medida firmada por el juez de Yaguachi, John Rodríguez, mientras no sea anulada, deja a Glas con la posibilidad de "elegir y ser elegido" en cualquier elección.

En este contexto, Atamaint aclaró que al CNE no le corresponde determinar si Glas puede o no ser candidato, sino que -en caso de postularse- solo le toca revisar si no está inmerso en inhabilidades e informar si procede o no.