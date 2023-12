La población no está protegida contra ataques armados o actos terroristas y las disputas civiles se resuelven con violencia, reza el informe.

Entre las razones de esta calificación es que no hay un control eficaz de la delincuencia, los encuestados perciben inseguridad y hay prevalencia de delitos como homicidio, secuestro, robo y extorsión.

El país tampoco pasa el examen en justicia penal, está en el puesto 109 de 142 países. El estudio determina que el sistema de investigación y juzgamiento de delincuentes no es eficaz, policías y ficales no cuentan con los recursos necesarios y no están adecuadamente preparados.

Además, no hay garantía de imparcialidad, independencia y honestidad en los operadores de justicia y el sistema penitenciario no funciona.

Finalmente, el indicador de ausencia de corrupción también es bajo, pues Ecuador está en el lugar 105 de los 142 países. El índice refleja casos de jueces, policías, militares, fiscales y demás funcionarios judiciales que reciben o solicitan sobornos o están influenciados por organizaciones criminales.

También se evidencia el pedido de favores políticos o económicos en el poder legislativo, malversación de fondos y contratos opacos de obra pública.

El país que peor está en todas las categorías y ocupa el último lugar es Venezuela. Este estudio anual es de referencia mundial y lo usan organismos multilaterales, gobiernos y universidades. Se realiza recogiendo la opinión especializada de 3 400 expertos en derecho y 149 000 encuestados.