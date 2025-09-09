Ecuador expresa su profunda solidaridad con Israel por el atentado que dejó seis muertos

El Gobierno ecuatoriano manifestó su "profunda solidaridad" con Israel a causa del tiroteo que dejó seis muertos cerca de un asentamiento israelí en Jerusalén, en un ataque perpetrado contra civiles en una parada de autobús.

En un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ejecutivo del presidente Daniel Noboa se solidarizó con el pueblo israelí y con los familiares de las víctimas y de los heridos, a la vez que condenó enérgicamente estos ataques y "toda forma de terrorismo contra la población civil".

Revise: Dos atacantes abrieron fuego en una parada de autobús en Jerusalén; hay seis muertos y una decena de heridos

El suceso ocurrió el 8 de septiembre cuando dos atacantes, que según el Ministerio de Exteriores israelí son ciudadanos palestinos, abrieron fuego contra una parada de autobús cercana a dos asentamientos israelíes.

Estos fueron abatidos en el lugar por un soldado y dos civiles armados, antes de que los equipos de emergencias llegaran para asistir a las víctimas.