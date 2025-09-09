Política
09 sep 2025 , 06:50

Ecuador expresa su profunda solidaridad con Israel por el atentado que dejó seis muertos

En un comunicado, la Cancillería condenó enérgicamente el ataque y "toda forma de terrorismo contra la población civil".

   
    Un ataque a ciudadanos en una parada de bus dejó seis muertos.( MENAHEM KAHANA / AFP )
Fuente:
EFE
El Gobierno ecuatoriano manifestó su "profunda solidaridad" con Israel a causa del tiroteo que dejó seis muertos cerca de un asentamiento israelí en Jerusalén, en un ataque perpetrado contra civiles en una parada de autobús.

En un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ejecutivo del presidente Daniel Noboa se solidarizó con el pueblo israelí y con los familiares de las víctimas y de los heridos, a la vez que condenó enérgicamente estos ataques y "toda forma de terrorismo contra la población civil".

Revise: Dos atacantes abrieron fuego en una parada de autobús en Jerusalén; hay seis muertos y una decena de heridos

El suceso ocurrió el 8 de septiembre cuando dos atacantes, que según el Ministerio de Exteriores israelí son ciudadanos palestinos, abrieron fuego contra una parada de autobús cercana a dos asentamientos israelíes.

Estos fueron abatidos en el lugar por un soldado y dos civiles armados, antes de que los equipos de emergencias llegaran para asistir a las víctimas.

Ataques más fuertes y frecuentes

Los ataques de palestinos contra israelíes en Cisjordania ocupada y Jerusalén Este (parte de la ciudad anexionada unilateralmente por Israel en 1980, en una decisión no reconocida por la mayoría de la comunidad internacional) son relativamente frecuentes, aunque es raro que dejen tantas víctimas como el de hoy.

LEA: Israel da un ultimátum a Hamás: "Liberen a rehenes y depongan armas o Gaza será destruida"

En Cisjordania ocupada, donde los ataques de colonos israelíes contra palestinos y las redadas del Ejército israelí se han vuelto más frecuentes y violentas a raíz de los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023, al menos 181 palestinos han muerto por fuego israelí desde que comenzó el año, 37 de ellos menores, según el recuento de la ONU.

Desde los ataques de Hamás, la administración de Noboa ha mantenido una posición de respaldo hacia Israel, uno de sus principales apoyos internacionales para la cooperación en seguridad y defensa así como con diversos contratos de equipamiento militar para las fuerzas de seguridad ecuatorianas, en el marco del "conflicto armado interno" declarado por el mandatario contra el crimen organizado.

Leer más: Video muestra el antes y el después de la devastación de la guerra en Gaza

Temas
atentado
ataque
Cancillería Ecuador
Daniel Noboa
Ecuador
Israel
Noticias
