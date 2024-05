En esa diligencia, la fiscal Salazar sustentará su dictamen acusatorio en contra de Danilo Carrera, Hernán Luque Lecaro, Antonio Icaza, Leonardo Cortázar, Gabriel Massuh, Karen Cornejo y Ericka Farías.

Luego se dio la ronda de preguntas y gran sorpresa generó la presencia en comisión general, vía telemática, del exasambleísta Ronny Aleaga, quien fue vinculado al caso Metástasis y es investigado por ser un presunto colaborador en el esquema de corrupción liderado por el narcotraficante Leandro Norero Tigua.

En ese momento, Salazar se molestó y dijo: "yo he concurrido acá para responder por tres puntos, estamos discutiendo temas relativos con meterle la mano a la justicia y, por lo que puedo entender, si se trata del mismo ciudadano, un prófugo de la justicia que se encuentra investigado, procesado y sobre quien pesa una orden de prisión preventiva por Metástasis, caso por el cual no se sido llamada a comparecer. Me va a disculpar, he respondido a las preguntas, pero si van a dar paso a esto me voy retirar. No me voy a prestar al show que quieren los políticos quieren hacer de los casos".

Aguirre le dijo que su comparecencia no ha terminado, pero la fiscal argumentó que no está dispuesta a escuchar a un prófugo de la justicia. Los otros cinco integrantes de la Comisión de Fiscalización (la mayoría) se retiraron porque la comparecencia de Aleaga no estaba dentro del orden del día.

Pamela Aguirre dijo que la sesión se suspende temporamente y se habilitó la sala virtual. En ese momento, Salazar abandonó la sesión y, finalmente, Aleaga no intervino. Una hora después, la Fiscalía emitió un comunicado con el que rechazó la decisión de Aguirre de aceptar la solicitud de Aleaga, lo cual no estaba contemplado en la agenda.

"El hecho de que se reciba a un procesado en una causa impulsada por la fiscal general del Estado podría comprometer el normal desarrollo de dicho proceso judicial", señala el documento.

