Diana Salazar afirmó que los asesinos de Fernando Villavicencio también planeaban matarla

Salazar comentó que está en juego la justicia, y que tratan de sacarla de su cargo para lograr impunidad. Aseveró que los nuevos huéspedes de los centros de privación de libertad aseguran que van a recuperar la libertad cuando ella se vaya.

Salazar comentó que el haber procesado a altas autoridades nacionales no es motivo de orgullo, porque es una señal del estado del Ecuador. "Ojalá no tuviéramos expresidentes, exvicepresidentes, exministros procesados. Están para servir, no para servirse (...) lo que nosotros hacemos es luchar justamente contra aquellas acciones, no perseguimos a personas, sino perseguimos delitos", indicó.

Califica que también está en juego la toma de la Fiscalía General del Estado, las fiscalías provinciales, y la unidad especializada en delincuencia organizada, porque hay personas interesadas en obtener esta información privilegiada.

La fiscal general lamentó los insultos racistas y la violencia política en contra de ella. "Eso nos pasa mucho, generalmente a las mujeres, y más aún con mujeres negras que hemos alcanzado este un puesto de alta responsabilidad (...) yo no acostumbro a hacer referencia generalmente a mi condición de mujer negra, sin embargo, es la gente quien se encarga de tener como para decir 'okay, es inferior a nosotros o no debería estar en el lugar donde se encuentra'".

Ratificó que no planea ser parte de una candidatura presidencial para las elecciones presidenciales del 2025. Dijo que terminará su rol como fiscal general en abril de ese año, y que planea dedicar tiempo a su familia.

"Son cinco años, serán 6 años que he dejado de lado mi vida personal para dedicarme del lleno (al cargo de fiscal general), porque de eso se trata, hacer las cosas con pasión", dijo.