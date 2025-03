EN VIVO | Daniel Noboa y Luisa González se enfrentan en el debate presidencial de la segunda vuelta electoral

Eje de Educación

¿Qué se hará en calidad de educación pública y combate a la violencia en escuelas?

Luisa González propone mantener el desayuno escolar y uniformes para los estudiantes de la educación pública. Noboa le pregunta qué hará con la tabla de drogas. Al respecto, la candidata dice que no la traerá de vuelta. "Noboa, no". "Noboa, no mientas otra vez", fueron las frases que usó González, frase similar a la que empleó Guillermo Lasso en un debate presidencial contra Andrés Arauz en 2021. "Veo que ahora estás copiando a expresidentes que salieron por la puerta de atrás", respondió Noboa.

Daniel Noboa también habla de mantener el desayuno escolar y enfatiza que ningún familiar tiene un contrato para ese servicio. Propone la eliminación de pruebas para el ingreso a la universidad. "Luisa te desdolariza", aprovecha para increpar el candidato.