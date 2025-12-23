Citas para visas en Embajada de EE. UU. en Ecuador se reprograman por feriados de Navidad y Fin de Año

La <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/embajada-de-estados-unidos target=_blank>Embajada y Consulado de los Estados Unidos</a> en Ecuador permanecerán cerrados por las <b>festividades de Navidad y Fin de Año.</b> El 24, el 25 y el 26 de diciembre de 2025, así como el 1 y el 2 de enero de <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/tendencias/curiosidades/guia-octavo-dia-novena-navidad-2025-EN10598738 target=_blank></a> <b></b> <b></b> <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/quito/quito-operaciones-metro-trolebus-ecovia-feriado-navidad-DN10598759 target=_blank></a>