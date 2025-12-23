Ecuador
Citas para visas en Embajada de EE. UU. en Ecuador se reprograman por feriados de Navidad y Fin de Año

Quienes tenían cita para estas fechas serán notificados por correo electrónico.

   
La Embajada y Consulado de los Estados Unidos en Ecuador permanecerán cerrados por las festividades de Navidad y Fin de Año.

El 24, el 25 y el 26 de diciembre de 2025, así como el 1 y el 2 de enero de 2026, no habrá atención al público.

Por ese motivo, las citas para visas programadas para esas fechas serán reprogramadas.

Esto será notificado a los usuarios mediante correo electrónico.

La Embajada de Estados Unidos en Ecuador dijo que la decisión se toma "por orden ejecutiva del Presidente Donald J. Trump sobre nuevos días de asueto por las festividades, y el feriado decretado por el Gobierno del Ecuador".

