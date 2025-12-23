Jorge Glas necesita hospitalización inmediata, asegura su abogada

El exvicepresidente <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/jorge-glas target=_blank>Jorge Glas</a>, quien se encuentra recluido en la nueva Cárcel del Encuentro, necesita <b>hospitalización de urgencia,</b> aseguró su abogada Sonia Vera este 23 de diciembre de 2025. La<b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/abogada-jorge-glas-denuncia-condiciones-criticas-carcel-encuentro-KB10443238 target=_blank></a> <b></b> <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/rifa-solidaria-comprar-medicinas-jorge-glas-organiza-revolucion-ciudadana-europa-PC10564478 target=_blank></a>