Jorge Glas necesita hospitalización inmediata, asegura su abogada

El exvicepresidente Jorge Glas, quien se encuentra recluido en la nueva Cárcel del Encuentro, necesita "hospitalización de urgencia", aseguró su abogada Sonia Vera este 23 de diciembre de 2025.

La jurista hizo referencia a un "Informe de Valoración Médica Integral, emitido por un especialista en Medicina Interna" en Santo Domingo del 22 de diciembre del año en curso.

LEA: Abogada de Jorge Glas denuncia condiciones críticas en su nueva celda de la Cárcel del Encuentro

Tras una reunión telemática, Vera dijo que Glas está perdiendo cada vez más peso y que ya no logra sostenerse en pie.

Por este motivo, ella presentó un habeas corpus correctivo.

La abogada ya se hizo de la condición de salud de Glas el 18 de noviembre. Lo hizo ocho días después de que el exvicepresidente fuera llevado desde la cárcel La Roca, en Guayaquil, a la Cárcel del Encuentro, en Santa Elena.

LEA: Una rifa solidaria para comprar las medicinas de Jorge Glas, organiza la Revolución Ciudadana de Europa