Una rifa solidaria para comprar las medicinas de Jorge Glas, organiza la Revolución Ciudadana de Europa

La sucursal de Europa, Asia y Oceanía de la Revolución Ciudadana promociona, en su cuenta X, una rifa solidaria para recaudar fondos que serán para los gastos médicos del exvicepresidente de la República, Jorge Glas, quien se encuentra detenido en la Cárcel del Encuentro.

El pasado 14 de noviembre, la madre del exsegundo mandatario, Norma Espinel, pidió al Gobierno Nacional que hospitalice a su hijo para tratar sus "seis enfermedades" y lo libere de la cárcel de máxima seguridad a la que fue trasladado .

Ante eso, la prioridad de la Revolución Ciudadana es que Glas sea atendido de forma urgente. Los organizadores de la rifa indicaron que esta se realizará el 10 de enero de 2026. Cada boleto cuesta cinco euros.

Los premios son un tapiz de origen iraní con la imagen de su líder, el expresidente de la república, Rafael Correa Delgado, dinero en efectivo y un smartphone Xiaomi. "Desde Europa, Asia y Oceanía estamos realizando la Rifa Solidaria en apoyo a nuestro compañero Jorge Glas para sus gastos medicinales", dice el tuit de la cuenta @RC5Europa.

También aparece un video con el exmandatario, quien destaca la iniciativa de los migrantes de Europa y Bélgica. Menciona que el dinero recaudado se destinará a comprar las medicinas de Glas que son muy caras.

