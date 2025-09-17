Política
Daniel Noboa defiende eliminación del subsidio al diésel y niega cambios en el gas doméstico

El presidente asegura que la medida busca frenar economías criminales y acusa a traficantes y mineros ilegales de impulsar campañas de desprestigio.

   
En una entrevista radial, desde Machala, el presidente de la República, Daniel Noboa, defendió su decisión de eliminar el subsidio al diésel.

Dijo que con ello busca frenar las economías criminales e inyectar esos recursos a la economía ecuatoriana.

Quote

“Hemos quitado ese beneficio que tenían los contrabandistas y los mineros ilegales y vamos a tener recursos para obras, para salud, para poder entregárselo a la gente”, dijo Daniel Noboa, presidente de la República

Y es que, según el Gobierno, ese combustible era llevado de contrabando a los países vecinos para ser vendido a un precio más elevado.

Quote

“Si es que el galón de diésel en Perú está en USD 4,24, y aquí estaba en USD 1,85, todas esas gasolineras en las fronteras, ¿qué hacían? Tanqueaban que daba miedo y se llevaban el diésel a Perú o a Colombia. Pero eliminamos esa posibilidad”, añadió Daniel Noboa, presidente de la República

Aclaró que su Gobierno no contempla eliminar el subsidio al gas doméstico.

Quote

“Van a salir a mentir, nosotros no estamos afectando en ese sentido en el gas. Ahora también, como digo, en este país sobran conchudos, esos traficantes de combustibles y mineros ilegales, están queriendo agitar y usan actores políticos para que hagan relajo, porque esos son los que financian al final del día las campañas de ellos”, mencionó Daniel Noboa, presidente de la República

Y evocó al correísmo.

Quote

“Puede haber opositores políticos en la bancada de la Revolución Ciudadana rasgándose las vestiduras, haciendo relajo, ‘de que no, de que quieren rechazar la medida de eliminación del subsidio del diésel’. Si Correa se pasó hablando de que era una medida perversa. Correa todo el tiempo dijo que había que eliminar el subsidio al diésel”, refutó Daniel Noboa, presidente de la República

Dijo que sostiene su decisión y enfrenta las críticas de varios sectores y que, instalar la Presidencia en Cotopaxi, no es evadir las protestas.

