16 sep 2025 , 13:39

Noboa designa a los ministros de las carteras de Estado fusionadas

Luque, Manzano, Jaramillo, Crespo, Palacios y Burbano fueron oficializados para ocupar en el cargo de ministros en las entidades fusionadas.

   
    En imagen, de izquierda a derecha: Alegría Crespo, Inés Manzano y Roberto Luque.( Composición )
user placeholder

Juan Pinchao
Mediante seis decretos, el presidente Daniel Noboa designó a los ministros que ocuparán las carteras de Estado fusionadas desde este martes 16 de septiembre.

Los titulares de los ministerios son:

  • Alegría Crespo - Ministra de Educación, Deporte y Cultura
  • Luis Alberto Jaramillo - Ministro de Producción, Comercio Exterior e Inversiones
  • Danilo Palacios - Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca
  • Inés Manzano - Ministra de Ambiente y Energía
  • Roberto Luque - Ministro de Infraestructura y Transporte
  • Harold Burbano - Ministro de Desarrollo Humano

    • LEA: Estos nombres tendrán los nuevos Ministerios tras el proceso de fusión

    Cabe recordar que el Ministerio de Educación absorbió las carteras de Cultura, Deporte y Senescyt.

    El Ministerio de Producción absorbió al Ministerio de Turismo.

    El Ministerio de Agricultura absorbió el Viceministerio de Acuacultura y Pesca.

    El Ministerio de Ambiente se unió al Ministerio de Energía.

    LEA: Las cuentas de X de los Ministerios ajustan sus nombres por el proceso de fusión

    El Ministerio de Transporte absorbió el Miduvi y la Secretaría de Inversiones Público Privadas.

    Y el MIES absorbió la Secretaría Técnica Ecuador crece sin Desnutrición Infantil.

    Asimismo, en el decreto N.º. 135, Noboa ratificó a Zaida Rovira como ministra de Gobierno. A este entidad se deberá unir el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos y mantendrá el mismo nombre: Ministerio de Gobierno.

    LEA: Ministerios de Trabajo y Finanzas definirán metodología para fusión de carteras de Estado

