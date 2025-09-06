Ministerios de Trabajo y Finanzas definirán metodología para fusión de carteras de Estado

El presidente <b>Daniel Noboa</b> encargó a los ministerios de <b>Trabajo y Finanzas </b>actualizar los instrumentos y metodologías necesarios para viabilizar eficientemente la <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/fusion-de-ministerios target=_blank>fusión de las carteras de Estado</a>. Tant<b></b><b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/noboa-decretos-fusion-ministerios-detalles-JK9936946 target=_blank></a> <b></b> <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/nuevos-nombres-ministerios-proceso-fusion-IL9937280 target=_blank></a>