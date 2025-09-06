Política
06 sep 2025 , 15:27

Ministerios de Trabajo y Finanzas definirán metodología para fusión de carteras de Estado

El presidente Daniel Noboa dio nuevas directrices para avanzar en la fusión de ministerios.

   
  • Ministerios de Trabajo y Finanzas definirán metodología para fusión de carteras de Estado
    Edificio del Ministerio de Trabajo, en el norte de Quito.( API )
Fuente:
propia
user placeholder

Juan Pinchao
Canal WhatsApp
Newsletter

El presidente Daniel Noboa encargó a los ministerios de Trabajo y Finanzas actualizar los instrumentos y metodologías necesarios para viabilizar eficientemente la fusión de las carteras de Estado.

Tanto Trabajo como Finanzas definirán las estructuras institucionales, posicionales, remuneraciones de los servidores públicos, así como la aprobación de los estatutos orgánicos de las entidades de la Función Ejecutiva.

LEA: Daniel Noboa detalla en decretos cómo se realizará la fusión de ministerios

Así reza el decreto ejecutivo 115, suscrito por Noboa el viernes 5 de septiembre. En ese documento, el Primer Mandatario reformó un anterior decreto, el N.º. 245 del 26 de abril de 2024.

Este último regula el proceso de reforma institucional, dentro del cual se contempla la creación, modificación o supresión de las entidades de la Función Ejecutiva.

En este todo este contexto, Noboa también suprimió parte del contenido de dos decretos que fueron firmados en el gobierno de Rafael Correa, el 195 de 2009 y el 1121 de 2016. Este último decía que las instituciones que cuenten con menos de 1 000 servidores públicos podrán tener tan solo un puesto de viceministro.

LEA: Estos nombres tendrán los nuevos Ministerios tras el proceso de fusión

Temas
Ministerio de Trabajo
Ministerio de Finanzas
metodologías
fusión de ministerios
Daniel Noboa
Noticias
Recomendadas