John Reimberg, ministro del Interior: "el país estaba entregado, hasta el gobierno pasado, a las mafias"

Reimberg también sostuvo que, si el Plan Fénix no se estuviera ejecutando, se habría perdido el control de Ecuador.

"Cuando atacamos su economía, su utilidad, sus bienes, sus compañías, sus familias, sus empresas es cuando estamos dando un golpe importante a esas estructuras ", manifestó.

John Reimberg, ministro del Interior, defendió que el Plan Fénix, la estrategia de seguridad del Gobierno, está funcionando. En una entrevista en Contacto Directo , recordó los operativos ejecutados contra grupos de crimen organizado, como Los Choneros, Lobos y Comandos de la Frontera .

Con respecto al incremento de muertes violentas, que actualmente superan los 6 200 casos (1 500 más que en el mismo periodo de 2024), el ministro del Interior relacionó que el 84 % de las víctimas son integrantes de bandas criminales.

"Cada vez que tenemos un ataque a un grupo criminal, se incrementa el número de muertes por el ataque que existe entre estos grupos y eso hay que tenerlo muy claro. Eso sucede cada vez que tenemos una operación contra el narcotráfico", mencionó.

Como ejemplo señaló que, tras la captura de alias Fito y la toma del control de la Agencia de Tránsito de Manta- que estaba infiltrada por Los Choneros-, Los Lobos quisieron tomar posesión de lo que tenían su banda rival.

"Llegó un documento muy formal dirigido a la Agencia de Tránsito de Manta donde decía 'a partir de ahora ustedes ya pertenecen a la organización Los Lobos y ya no pertenecen a la organización de Los Choneros'", dijo.

John Reimberg también anunció que, en lo que va del 2025, han desvinculado a cerca de 240 servidores de la Policía Nacional, como parte de un proceso de depuración.

