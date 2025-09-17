John Reimberg, ministro del Interior: "el país estaba entregado, hasta el gobierno pasado, a las mafias"

Con respecto al incremento de muertes violentas, que actualmente superan los 6 200 casos (1 500 más que en el mismo periodo de 2024), el ministro del Interior relacionó que el 84 % de las víctimas son <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/la-noticia-a-fondo/mas-familias-dejan-casas-guayaquil-duran-violencia-NA10105910 target=_blank></a></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/programas/nuestros-noticieros/contacto-directo/john-reimberg-ministro-del-interior-17-09-2025-EC10126929 target=_blank></a></b>