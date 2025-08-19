Política
19 ago 2025 , 18:59

Daniel Noboa decreta la creación de un comité que garantice el acceso a la salud pública

Su función será garantizar el acceso oportuno, seguro y de calidad a los servicios de salud pública.

   
    Imagen de archivo del presidente Daniel Noboa.( Presidencia )
Coralía Pérez
Mediante decreto ejecutivo 108, el presidente Daniel Noboa dio las directrices para reordenar el sistema de salud pública. Los usuarios han denunciado falta de medicinas y otros insumos, así como insalubridad y daños en los equipos.

De todos estos temas se encargará el Comité Nacional de Salud Pública; un nuevo grupo que será el órgano de coordinación gubernamental. En el decreto, Noboa determina que su función será garantizar el acceso oportuno, seguro y de calidad a los servicios de salud pública.

LEA: Videos revelan abandono, insalubridad y medicinas caducadas en el Hospital del IESS de Esmeraldas

El comité estará presidido por el Ministerio de Salud Pública e integrado por representantes de:

  • Vicepresidencia
  • Secretaría General de la Administración Pública
  • Secretaría General de Integridad Pública
  • Ministerio de Economía y Finanzas
  • Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social
  • Secretaría Nacional de Planificación, o quien haga sus veces

    • También participarán como invitados permanentes, con derecho a voz: la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria; la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada, la Secretaría General Jurídica de la Presidencia de la República y el Servicio Nacional de Contratación Pública.

    Revise: El Ministerio de Salud Pública amplía su esquema de vacunación después de 14 años

    Cambios en el Ministerio de Salud

    El decreto ejecutivo también dispone que el Ministerio de Salud dé cumplimiento inmediato a lo dispuesto previamente para la desconcentración territorial. Y que se reorganice la institución para que ningún hospital, coordinación zonal o dirección distrital pueda realizar procesos de contratación pública; los trámites se concentrarán en la planta central de la cartera de Estado.

    LEA: Estos son los militares que asumirán las gerencias de tres hospitales en Guayaquil

    Además, todos los medicamentos catalogados como básicos deberán subirse al portal de compras públicas, para su adquisición. Una vez que se cuente con ellos, el Ministerio de Salud deberá definir un mecanismo para garantizar su almacenamiento y distribución.

