Daniel Noboa decreta la creación de un comité que garantice el acceso a la salud pública

Mediante <b>decreto ejecutivo 108</b>, el presidente Daniel Noboa dio las directrices para reordenar el <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/falta-medicinas-infraestructuras-deterioradas-evidencia-hospitales-pablo-arturo-suarez-y-eugenio-espejo-quito-YM9961111 target=_blank>sistema de salud pública</a>. Los usuarios han denunciado falta de medicinas y otros insumos, así como <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/crisis-salud-hospital-iess-esmeraldas-FN9953601 target=_blank></a> <b></b>