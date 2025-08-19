Daniel Noboa decreta la creación de un comité que garantice el acceso a la salud pública

Mediante decreto ejecutivo 108, el presidente Daniel Noboa dio las directrices para reordenar el sistema de salud pública. Los usuarios han denunciado falta de medicinas y otros insumos, así como insalubridad y daños en los equipos.

De todos estos temas se encargará el Comité Nacional de Salud Pública; un nuevo grupo que será el órgano de coordinación gubernamental. En el decreto, Noboa determina que su función será garantizar el acceso oportuno, seguro y de calidad a los servicios de salud pública.

LEA: Videos revelan abandono, insalubridad y medicinas caducadas en el Hospital del IESS de Esmeraldas

El comité estará presidido por el Ministerio de Salud Pública e integrado por representantes de: