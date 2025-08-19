Sociedad
El Ministerio de Salud Pública amplía su esquema de vacunación después de 14 años

El país incorpora nuevas dosis para niños, embarazadas y población vulnerable.

   
El Ministerio de Salud Pública (MSP) anunció la ampliación del esquema nacional de vacunación, un cambio histórico que no se realizaba desde hace 14 años. La medida busca reforzar la protección contra enfermedades graves y coloca a Ecuador como referente regional en inmunización, especialmente en beneficio de niñas, niños y mujeres embarazadas.

La actualización incluye cinco modificaciones clave:

  • Neumococo 13 valente (PCV13): Sustituye a la PCV10 y protege contra 13 serotipos de la bacteria Streptococcus pneumoniae. Se aplicará en tres dosis a los 2, 4 y 6 meses.
  • Hexavalente: Reemplaza a la Pentavalente, sumando la protección contra la poliomielitis. Se administrará en tres dosis a los 2, 4 y 6 meses, más un refuerzo a los 18 meses.
  • TdaP: Sustituye la vacuna dT para embarazadas, protegiendo también contra la tos ferina al aplicarse entre las 20 y 36 semanas de gestación.
  • VPH para niños: Ahora también los varones recibirán la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano a los 9 años, fortaleciendo la prevención de distintos tipos de cáncer.
  • COVID-19: Se incorpora al esquema regular con una dosis anual estacional para población vulnerable.

    El Gobierno Nacional ha destinado USD 50 millones para asegurar el abastecimiento de vacunas en todo el país, garantizando su aplicación gratuita en más de 1 900 centros de salud.

    Las autoridades de salud recordaron que la vacunación ha sido clave en logros históricos, como la erradicación de la viruela y la reducción de enfermedades como el sarampión y la poliomielitis. Por ello, exhortaron a madres, padres y cuidadores a cumplir con el esquema completo para garantizar un futuro más saludable.

