El Ministerio de Salud Pública amplía su esquema de vacunación después de 14 años

El Ministerio de Salud Pública (MSP) anunció la ampliación del esquema nacional de vacunación, un cambio histórico que no se realizaba desde hace 14 años. La medida busca reforzar la protección contra