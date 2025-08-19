El Ministerio de Salud Pública amplía su esquema de vacunación después de 14 años

El Ministerio de Salud Pública (MSP) anunció la ampliación del esquema nacional de vacunación , un cambio histórico que no se realizaba desde hace 14 años. La medida busca reforzar la protección contra enfermedades graves y coloca a Ecuador como referente regional en inmunización, especialmente en beneficio de niñas, niños y mujeres embarazadas.

El Gobierno Nacional ha destinado USD 50 millones para asegurar el abastecimiento de vacunas en todo el país, garantizando su aplicación gratuita en más de 1 900 centros de salud.

Las autoridades de salud recordaron que la vacunación ha sido clave en logros históricos, como la erradicación de la viruela y la reducción de enfermedades como el sarampión y la poliomielitis. Por ello, exhortaron a madres, padres y cuidadores a cumplir con el esquema completo para garantizar un futuro más saludable.