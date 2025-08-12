Política
12 ago 2025 , 19:19

La Corte de Justicia entregó a la Asamblea el proyecto de la nueva Ley de Extradición

En redes sociales, la Corte explicó que el proyecto busca actualizar la ley vigente desde 2000. Además, se enmarca en la Constitución de 2008.

   
  • La Corte de Justicia entregó a la Asamblea el proyecto de la nueva Ley de Extradición
    Imagen referencial de extradición de ciudadanos ecuatorianos.( Captura de pantalla )
Fuente:
Registro
user placeholder

Coralía Pérez
Canal WhatsApp
Newsletter

La Corte Nacional de Justicia informó, el 12 de agosto, que entregó a la Asamblea el proyecto de la nueva Ley de Extradición. Esto, luego de que los ecuatorianos aprobaran la extradición de connacionales, en la consulta popular de abril de 2024.

En redes sociales, la Corte explicó que el proyecto busca actualizar la ley vigente desde 2000. Además, se enmarca en la Constitución de 2008, por lo que toma en cuenta los cambios en la Carta Magna, así como los avances en cooperación internacional, materia penal y legislación interna.

Revise: Ecuador es el país con más consultas populares en América Latina desde el año 2000

En el video que compartió la institución se ve a su presidente, José Suing, revisando los documentos del proyecto. La iniciativa "considera avances tecnológicos de los últimos 25 años y el desarrollo de nuevos sistemas de delincuencia organizada transnacional", informó la Corte de Justicia.

Consulta popular de 2024

Entre los temas que se votaron en la consulta popular del 21 de abril de 2024 estuvo la participación de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía contra el crimen organizado, permitir la extradición de ecuatorianos, instaurar juzgados en materia constitucional, reconocer los arbitrajes internacionales y flexibilizar el mercado laboral con contratos temporales y por horas.

Revise: Consulta popular 2024: la extradición de ecuatorianos se pone a prueba por segunda vez

Según el Observatorio Ecuatoriano del Crimen Organizado, Ecuador cerró 2023 con 7 200 muertes violentas, lo que supuso una tasa de 45 homicidios por cada 100 000 habitantes y colocó al país como el más violento de América Latina, pero el Gobierno de Noboa asevera que con sus acciones ha logrado bajar esa tasa.

Temas
extradición
consulta popular 2024
Asamblea Nacional
Corte Nacional de Justicia
Ecuador
Noticias
Recomendadas