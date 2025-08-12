La Corte de Justicia entregó a la Asamblea el proyecto de la nueva Ley de Extradición

La Corte Nacional de Justicia informó, el 12 de agosto, que entregó a la Asamblea el proyecto de la nueva Ley de Extradición. Esto, luego de que los ecuatorianos aprobaran la extradición de connacionales, en la consulta popular de abril de 2024.

En redes sociales, la Corte explicó que el proyecto busca actualizar la ley vigente desde 2000. Además, se enmarca en la Constitución de 2008, por lo que toma en cuenta los cambios en la Carta Magna, así como los avances en cooperación internacional, materia penal y legislación interna.

En el video que compartió la institución se ve a su presidente, José Suing, revisando los documentos del proyecto. La iniciativa "considera avances tecnológicos de los últimos 25 años y el desarrollo de nuevos sistemas de delincuencia organizada transnacional", informó la Corte de Justicia.