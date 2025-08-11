Ecuador es el país con más consultas populares en América Latina desde el año 2000

En <b>segundo lugar,</b> se encuentra <b>Venezuela</b>, con cinco eventos entre consultas y referendos, realizados entre 2000 y 2023. Entre ellos destacan: Referendo revocatorio presidencial (2004) Referendo sobre la <b></b> <b></b> <b></b> <b></b> <b></b> <b></b> <b></b><b></b> <b></b> <b></b> <b></b> <b></b><b></b> <b></b> <b></b> <b></b> <b></b><b></b> <b></b> <b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/la-noticia-a-fondo/consulta-popular-corte-constitucional-control-politico-EX9891655 target=_blank></a></b>