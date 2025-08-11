Ecuador es el país con más consultas populares en América Latina desde el año 2000

Históricamente, los temas han abarcado desde reformas constitucionales y judiciales hasta asuntos medioambientales como la no explotción del bloque 43 del ITT en el parque Yasuní. Además de la consulta de 2007 y el referéndum de 2008, que pusieron en vigencia la nueva Constitución . O en 2011, cuando se reformó el sistema judicial. En 2018 se limitó la reelección indefinida; y el más reciente de abril de 2024, en el que la ciudadanía votó sobre seguridad, Fuerzas Armadas y extradición, con nueve de once preguntas aprobadas.

Ecuador se prepara para una nueva consulta popular, que sería la décima, planteada por el presidente Daniel Noboa, prevista para el domingo 30 de noviembre; el Consejo Nacional Electoral (CNE) tendría que oficializar la fecha. En esta ocasión, la consulta abordaría temas de seguridad , empleo , financiamiento a organizaciones políticas y, lo más controversial, la posibilidad de que los magistrados de la Corte Constitucional sean enjuiciados políticamente en la Asamblea. Esta institución tiene, por mandato legal, que revisar el cuestionario que envíe el Ejecutivo.

En América Latina, la participación ciudadana directa a través de referendos o consultas populares ha sido un mecanismo reservado para momentos de especial relevancia política o constitucional. Sin embargo, Ecuador ha roto esa norma al realizar, nueve procesos nacionales vinculantes entre 2006 y 2024 , posicionándose como el país con más consultas populares nacionales en la región desde el inicio del milenio.

En segundo lugar, se encuentra Venezuela, con cinco eventos entre consultas y referendos, realizados entre 2000 y 2023. Entre ellos destacan:

Referendo revocatorio presidencial (2004)

Referendo sobre la Reforma Constitucional (2007)

Referendo sobre la Enmienda Constitucional (2009)

Referendo consultivo sobre Guayana, Esequiba (2023)

Estos son algunos de los datos de los que se tiene registro, ya que la página oficial del Consejo Electoral está caída desde las elecciones presidenciales de 2024. Esto limita el acceso a fuentes primarias actualizadas y confiables para algunos países.

Bolivia cuenta con cinco consultas en las cuales sus ciudadanos han ido a las urnas por diversas razones.

18 de julio de 2004: Consulta sobre la política hidrocarburífera del gobierno de Carlos Mesa, con cinco preguntas clave. Todas fueron aprobadas.

2 de julio de 2006: Referéndum autonómico vinculante para la Asamblea Constituyente.

Agosto 2008: Referéndum revocatorio de mandato del presidente, vicepresidente y otros cargos.

25 de enero de 2009: Referéndum aprobatorio de la nueva Constitución y la restricción de hectáreas máximas.

21 de febrero de 2016: Referéndum constitucional sobre la reelección presidencial, rechazado mayoritariamente.

Colombia aparece con tres referéndums nacionales:

25 de octubre de 2003: Referéndum constitucional con múltiples preguntas propuestas por Álvaro Uribe; solo una alcanzó la votación requerida.

2 de octubre de 2016: Plebiscito por la paz, acuerdos con las FARC, rechazado por un estrecho margen.

26 de agosto de 2018: Consulta popular anticorrupción con varias preguntas, todas rechazadas por no alcanzar el umbral de aprobación.

Además, en 2025 se proyectaba una nueva consulta sobre reforma laboral y salud, pero aún no fue realizada

Uruguay, con una fuerte tradición de democracia directa, también suma tres procesos nacionales en el mismo periodo. Aunque su número no supera al de Ecuador, sus referendos han sido impulsados por la ciudadanía para frenar leyes del Parlamento como:

2003: Plebiscito por iniciativa ciudadana para mantener el monopolio estatal del agua y saneamiento.

2004: Plebiscito para otorgar el voto a uruguayos en el exterior.

2009: Referéndum constitucional que fue rechazado.

Chile, por su parte, ha vivido tres plebiscitos nacionales relacionados con su proceso constituyente.

2020: Referéndum aprobatorio de una nueva Constitución convocado por el órgano constituyente, aprobado en esa etapa

2022: Referéndum para aprobar una nueva Constitución, documento indigenista que fue rechazado.

2023: Otro referéndum constitucional rechazado.

