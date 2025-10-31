Política
31 oct 2025 , 18:24

Consulta popular y referendo | El despacho de paquetes electorales hacia las circunscripciones especiales del exterior ya comenzó

Personal de Fuerzas Armadas dio seguridad al cargamento. El material electoral se distribuirá en las 95 zonas del exterior, incluyendo actas de instalación, de escrutinio, papeletas, padrones, entre otros.

   
    Los militares reguardando el cargamento electoral.( Cortesía del CNE )
El despacho de los paquetes electorales, destinados a las tres circunscripciones especiales del exterior comenzó este viernes 31 de octubre de 2025, informó el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Se lo hizo con estricto y permanente resguardo de las Fuerzas Armadas. Los paquetes contienen el material electoral para el desarrollo del Referéndum y Consulta Popular 2025, en las 95 zonas del exterior, incluyendo actas de instalación, de escrutinio, papeletas, padrones, entre otros.

Ayer, un total de 9 558 plantillas braille se imprimieron para garantizar el derecho al voto de las personas con discapacidad visual en el Referéndum y Consulta Popular 2025.

Tienen formato A3 y están elaboradas en macrotipo. Se distribuirán en 4 779 Mesas de Atención Preferente, ubicadas al ingreso de los recintos electorales, a escala nacional.

Con corte al 30 de octubre, la producción de las plantillas braille registra un avance del 35%.

El domingo 16 de noviembre, 13’ 938.724 electores están habilitados para sufragar. Los votantes recibirán una papeleta bicolor con cuatro preguntas: tres de Referéndum y una de Consulta Popular, con sus respectivos anexos y estatuto. El sufragio se receptará de 07:00 a 17:00 en territorio nacional, y de 09:00 a 19:00 en las circunscripciones del exterior, conforme al huso horario.

