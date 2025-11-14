Política
14 nov 2025 , 13:00

Consulta Popular 2025 | Los rostros ocultos detrás de la campaña por el SÍ y el NO

Dirigentes barriales, activistas, dueños de imprentas y negocios cuentan cómo ha sido el movimiento de cara la jornada electoral del próximo 16 de noviembre de 2025

   
    Miles de personas salieron a las calles para apoyar el SÍ y el NO de forma desinteresada, a escala nacional.( API )
Las organizaciones políticas y grupos sociales, que hicieron campaña a favor del SÍ y el NO por el Referéndum y Consulta Popular 2025, se movieron en las zonas más concurridas del país para hacer campaña. En esos sitios se destacó el trabajo de dirigentes, activistas y vecinos que salieron a defender sus posturas y lo hicieron de forma desinteresada, simplemente con base en sus convicciones.

El período de campaña electoral finalizó a las 23:59 del 13 de noviembre a escala nacional. Las organizaciones políticas y sociales inscritas para hacer campaña contaron con un presupuesto de USD 209 080. Esa cantidad se distribuyó así: USD 104 540 para la opción SÍ y la misma cantidad por el NO. El dinero, proporcionado al Fondo de Promoción Electoral, se destinó a la promoción en prensa escrita, radio, televisión, medios digitales y vallas publicitarias.

Isabel Vargas, presidenta de la Federación de Barrios de Quito, salió con otros dirigentes a recorrer diferentes sectores del sur de la capital, para defender el NO. También organizó conversatorios y charlas para guiar a la ciudadanía sobre los perjuicios de organizar una Asamblea Constituyente. "Hemos actuado en redes sociales y las calles. Queremos que la gente haga conciencia".

Imprimieron cientos de afiches y adhesivos. Colaboraron directivos de Solanda, Guamaní, Santo Tomás, Quito Sur y El Garrochal para conformar el Frente por el No de los Barrios del Sur. Se reunieron con indígenas de Pichincha y conformaron una base de datos, de aproximadamente 400 personas de barrios y comunas, para hacer control electoral el día de la jornada electoral del 16 de noviembre.

Cientos de dirigentes barriales se unieron a favor del NO en la Consulta Popular.
Cientos de dirigentes barriales se unieron a favor del NO en la Consulta Popular. ( Cortesía de la Confederación de Barrios de Quito )

Manolo Molina también es dirigente barrial y presidente de la presidente de la Fundación Mucho Ojo la Comunidad Vigila. En los actuales comicios, tuvo una activa participación a favor del SÍ.

Con decenas de personas se unió en las redes sociales y en las calles. "Tenemos que cambiar esta Constitución que está a favor de la delincuencia (...) No queremos más inseguridad ni hospitales sin medicamentos".

Imprimieron miles de adhesivos. También más de 5 000 camisetas. Recorrió las parroquias de Cumbayá, Pifo, Puembo y Tumbaco. Igual en Carapungo y otros puntos de Calderón, al extremo norte de Quito.

"Hemos respetado a la gente a favor del NO, se ha dado un profundo respeto entre ambas partes", apuntó.

Otros actores

El material que imprimió Print Center en el centro de Quito.
El material que imprimió Print Center en el centro de Quito. ( Diego Bravo C. / Ecuavisa )

En el barrio América, ubicado en el centro de Quito, funcionan aproximadamente 300 imprentas que, en anteriores procesos electorales, elaboraron afiches, pancartas, calendarios y demás material electoral. En la actual consulta popular, los propietarios de esos locales afirman que no han tenido pedidos.

Lorena Jiménez es administradora de Print Center. Dijo que solo imprimieron 1 000 volantes y la misma cantidad de adhesivos a favor del NO. Cuenta que, en años anteriores, la demanda era alta y esta vez no fue así. "Para las consultas populares no se hace mucho, en las campañas electorales por autoridades se imprime muchísimo".

Los dueños de otros negocios se quedaron esperando si llegan clientes en estas fechas. Esthela Landázuri es propietaria de Tecnocolor que trabaja en todo tipo de publicidades. Coincide en que no hubo trabajo de cara a los comicios del próximo domingo.

Días atrás, una persona se acercó a su local para cotizarle la fabricación de 10 000 esferográficos a favor del NO. Sin embargo, eso no se concretó. "Eso se entrega en dos días, pero no se concretó".

Esthela Landázuri al interior de su local que fabrica productos publicitarios.
Esthela Landázuri al interior de su local que fabrica productos publicitarios. ( Diego Bravo C. / Ecuavisa )
