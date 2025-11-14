Consulta Popular 2025 | Los rostros ocultos detrás de la campaña por el SÍ y el NO

Las organizaciones políticas y grupos sociales, que hicieron campaña a favor del SÍ y el NO por el Referéndum y Consulta Popular 2025, se movieron en las zonas más concurridas del país para hacer campaña. En esos sitios se destacó el trabajo de dirigentes, activistas y vecinos que salieron a defender sus posturas y lo hicieron de forma desinteresada, simplemente con base en sus convicciones.

El período de campaña electoral finalizó a las 23:59 del 13 de noviembre a escala nacional. Las organizaciones políticas y sociales inscritas para hacer campaña contaron con un presupuesto de USD 209 080. Esa cantidad se distribuyó así: USD 104 540 para la opción SÍ y la misma cantidad por el NO. El dinero, proporcionado al Fondo de Promoción Electoral, se destinó a la promoción en prensa escrita, radio, televisión, medios digitales y vallas publicitarias.

Isabel Vargas, presidenta de la Federación de Barrios de Quito, salió con otros dirigentes a recorrer diferentes sectores del sur de la capital, para defender el NO. También organizó conversatorios y charlas para guiar a la ciudadanía sobre los perjuicios de organizar una Asamblea Constituyente. "Hemos actuado en redes sociales y las calles. Queremos que la gente haga conciencia".

Imprimieron cientos de afiches y adhesivos. Colaboraron directivos de Solanda, Guamaní, Santo Tomás, Quito Sur y El Garrochal para conformar el Frente por el No de los Barrios del Sur. Se reunieron con indígenas de Pichincha y conformaron una base de datos, de aproximadamente 400 personas de barrios y comunas, para hacer control electoral el día de la jornada electoral del 16 de noviembre.

