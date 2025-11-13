Consulta Popular 2025 | 1 032 presos sin sentencia sufragaron, este 13 de noviembre

Este jueves 13 de noviembre de 2025, se dio la jornada de <b>votación de las Personas Privadas de Libertad (PPL)</b> sin sentencia condenatoria ejecutoriada en los centros de rehabilitación social, como<b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/consulta-popular target=_blank></a></b> <b></b> <b></b> <b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/consulta-popular-2025-9078-presos-sufragaran-13-noviembre-ecuador-FE10414414 target=_blank></a></b>