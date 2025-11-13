Consulta Popular 2025 | 1 032 presos sin sentencia sufragaron, este 13 de noviembre

Este jueves 13 de noviembre de 2025, se dio la jornada de votación de las Personas Privadas de Libertad (PPL) sin sentencia condenatoria ejecutoriada en los centros de rehabilitación social, como parte del Referéndum y Consulta Popular 2025.

De los 8 642 electores habilitados en 20 provincias, sufragaron 1 032 presos, informó el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Los votos de esta jornada anticipada, así como los del proceso Voto en Casa, permanecerán en custodia de las Fuerzas Armadas y en las bodegas de las Delegaciones Provinciales. Serán contados ante la presencia de organizaciones políticas, sociales, observadores nacionales e internacionales y medios de comunicación.

El próximo domingo 16 de noviembre, desde las 17:00, cuando las Juntas Provinciales Electorales instalen la Sesión Permanente de Escrutinio.

Esta primera jornada democrática contó con el resguardo de 2 052 miembros de las Fuerzas Armadas y 1 585 efectivos de la Policía.

