Consulta popular: los presos de la cárcel de Machala, donde hubo una masacre, no votarán

En ese centro carcelario se registraron dos masacres en menos de 24 horas. 32 privados de libertad murieron , 33 resultaron heridos y dos policías fueron lesionados.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) informó que 9 078 ciudadanos conforman el padrón electoral para votar en las 42 cárceles situadas en 20 provincias; sin embargo, no todos sufragarán en esta jornada . Los privados de libertad de la cárcel de Machala, en El Oro, no participarán, por temas de seguridad.

Este 13 de noviembre se recepta el voto de las Personas Privadas de la Libertad (PPL) sin sentencia condenatoria ejecutoriada, en el proceso de consulta popular y referéndum 2025 .

Las actas de esta jornada y del voto en casa se escrutarán públicamente en las Juntas Provinciales Electorales el domingo 16 de noviembre , a partir de las 17:00.

El último ataque ocurrió a las seis de la tarde de este domingo 9 de noviembre.

Los gritos de auxilio que provenían de los pabellones de máxima, mediana y mínima seguridad, así como de los sectores Zaruma y Escuelita, alertaron a los uniformados. Cerca de 100 policías ingresaron al centro penitenciario y encontraron 27 reos sin vida dentro de sus celdas.

Según un comunicado del SNAI, la causa de muerte de los internos sería asfixia por suspensión.

A los agentes de la Dirección de Muertes Violentas les tomó cuatro horas levantar los cuerpos. Mientras tanto, en los exteriores del penal, más de 300 familiares se agolparon desesperados, entre gritos, llantos y reclamos, buscaban información sobre sus seres queridos.

Pedían los nombres de los fallecidos y exigían respuestas al director del centro. Ante la tensión, 40 militares reforzaron la seguridad en los alrededores.

Los 27 cuerpos fueron trasladados al centro forense de Machala, donde este lunes 10 de noviembre se realizarán las autopsias.