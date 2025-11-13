Consulta popular: los presos de la cárcel de Machala, donde hubo una masacre, no votarán

Este 13 de noviembre se recepta el voto de las <b>Personas Privadas de la Libertad</b> (PPL) sin sentencia condenatoria ejecutoriada, en el proceso de <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/consulta-popular-2025-9078-presos-sufragaran-13-noviembre-ecuador-FE10414414 target=_blank>consulta popular y referéndum 2025</a>. El Consejo Nacional<b></b><b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/consulta-aqui-lugar-votacion-consulta-popular-2025-ME10410639 target=_blank></a> <b></b>