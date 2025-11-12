Política
12 nov 2025 , 20:46

Consulta Popular 2025 | 9 078 presos sufragarán el 13 de noviembre, a escala nacional

Se trata de las personas privadas de la libertad sin sentencia condenatoria ejecutoriada. El 14 de noviembre será el proceso Voto en Casa. En este, sufragarán 597 personas, mayores de 50 años con discapacidad física igual o superior al 75%.

   
  • Consulta Popular 2025 | 9 078 presos sufragarán el 13 de noviembre, a escala nacional
    Imagen referencial de un ppl sufragando. ( Cortesía del CNE )
Fuente:
Registro
user placeholder

Diego Bravo
Canal WhatsApp
Newsletter

Las jornadas de votación anticipada del referéndum y consulta popular 2025 iniciarán mañana, jueves 13 de noviembre, con 9 078 Personas Privadas de la Libertad (PPL) sin sentencia condenatoria ejecutoriada, quienes están habilitadas para ejercer su derecho al sufragio, en centros de privación de libertad, en 20 provincias.

El viernes 14 de noviembre, se desarrollará el proceso Voto en Casa. En este, 597 personas, mayores de 50 años con discapacidad física igual o superior al 75 %, sufragarán desde sus viviendas en 174 juntas móviles, con el resguardo de la Policía y las FF.AA.

Los votos de las dos jornadas se escrutarán públicamente en las Juntas Provinciales Electorales el domingo 16 de noviembre, a partir de las 17:00.

Le puede interesar: Referéndum y consulta popular 2025: consulta aquí tu lugar de votación

Temas
presos
personas privadas de la libertad
sufragio
Consulta Popular 2025
Consejo Nacional Electoral
Ecuador
Noticias
Recomendadas