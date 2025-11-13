Los resultados de la consulta popular se conocerán a partir de las 19:00 del 16 de noviembre

La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, asegura que los resultados de la consulta popular y el referéndum se conocerán desde las 19:00 del domingo 16 de noviembre.

Adicionalmente, señaló que solo la empresa Cedatos está acreditada para realizar encuestas a los votantes después de que hayan sufragado. Con esos datos, esa compañía podrá ofrecer resultados preliminares no oficiales a partir de las 17:00, cuando se cierren las urnas.

Por otra parte, este jueves 13 de noviembre, las autoridades del CNE lideraron el acto de verificación de la base de datos del Sistema Informático de Escrutinio y Resultados (SIER), que se utilizará en el plebiscito del domingo. El CNE garantizó que el sistema se encuentra en cero, sin ningún registro previo de actas ni resultados.

Las elecciones arrancaron este jueves en 41 cárceles del país, con excepción de la prisión de Machala, donde el pasado domingo fueron asesinados 31 reclusos.

En total, estaban habilitados para votar 9 078 reclusos sin condena firme, de los 36 616 presos que había en las prisiones hasta septiembre, pero solo lo hicieron 1 032 presos.

Al finalizar las votaciones de este jueves, el material fue sellado y trasladado bajo custodia hacia los centros de procesamiento electoral, donde permanecerán hasta el domingo, cuando se realizará el escrutinio tras el cierre de las urnas a nivel nacional.

La jornada de votaciones anticipadas continuará este viernes con el Voto en casa, en el que 597 personas mayores de 50 años con discapacidad física igual o superior al 75 % podrán sufragar desde sus domicilios bajo el resguardo de la Policía y las Fuerzas Armadas.