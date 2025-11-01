Política
01 nov 2025 , 19:36

Referéndum y Consulta Popular 2025 | Así fue el primer día de campaña por el Sí y No

El presidente Daniel Noboa estuvo en Cuenca, pero se cuidó de hablar sobre la consulta pues aún no ha solicitado licencia para hacer campaña.

   
  • Referéndum y Consulta Popular 2025 | Así fue el primer día de campaña por el Sí y No
    Imagen del primer día de campaña electoral por el Referéndum y Consulta Popular 2025, este 1 de noviembre.( API )
Fuente:
Registro
user placeholder

Televistazo
Canal WhatsApp
Newsletter

Ciudadanos empezaron a promocionar el Sí y No sobre las preguntas del Referéndum y Consulta Popular 2025 este sábado 1 de noviembre, con el inicio de la campaña.

En Quito, caminatas fueron dirigidas por asambleistas de Acción Democrática Nacional (ADN) y simpatizantes del Gobierno que salieron por la avenida Naciones Unidas a buscar adeptos por el Sí

"Si es posible salir adelante, tener un país con seguridad con progreso, con economía, por eso es esta marcha" expresó la legisladora Nataly Morillo.

Le puede interesar: Referendo y consulta popular 2025: El CNE desmintió el hallazgo de papeletas marcadas por el No

El presidente Daniel Noboa estuvo en Cuenca. Con su familia recorrió una feria, condecoró a artesanos y joyeros pero se cuidó de hablar sobre la consulta pues aún no ha solicitado licencia para hacer campaña. Se sabe que se sumará a ella desde el 6 de noviembre.

Los que optan por el No estuvieron por el centro de Quito gritando contra la propuesta del régimen y recordando a los transeúntes los temas no resueltos por el Gobierno con impacto social.

Jubilados, trabajadores de la salud y la Federación de Barrios de Quito se sumaron a los dirigentes del Frente Popular.

Lea también: Daniel Noboa dice que la denuncia de Yaku Pérez en su contra fue archivada porque carecía de sustento legal

"En contra del autoritarismo, en contra del alto costo de la vida, en contra de esta negra política que, prácticamente al no invertir en los hospitales, la gente se está muriendo", manifestó Isabel Vargas, presidenta de la Federación de Barrios de la capital.

Así empezó la primera jornada de medición de fuerzas políticas para una campaña que busca el pronunciamiento del país en las urnas frente a temas como la presencia de bases militares extranjeras, la reducción del número de asambleístas, la eliminación del fondo partidario y la definición sobre ir o no a una Asamblea Constituyente.

Temas
consulta popular
adn
Consulta Popular 2025
Ecuador
Noticias
Recomendadas