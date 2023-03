Caso Sinohydro: expresidente Lenín Moreno descarta asilarse en Paraguay

El expresidente ecuatoriano Lenín Moreno (2017-2021) descartó, este jueves 9 de marzo del 2023, solicitar asilo a Paraguay, en donde reside desde hace un año, y denunció ser víctima en su país, en el que enfrenta una acusación por presunto cohecho, de una "persecución" por no permitir que Ecuador "se vuelva otra Venezuela".

"En primer lugar, no lo he pedido; en segundo lugar, no pienso, no pienso hacerlo, no creo que lo necesite", respondió el exgobernante, consultado al respecto en una entrevista vía zoom por el canal ABC.

El también comisionado de la Organización de Estados Americanos (OEA) para Asuntos de Discapacidad afirmó que en su país "no es realmente una investigación lo que se ha hecho" .

En ese sentido, dijo que enfrenta junto a su familia "una persecución", que consideró algo "inédito" en su país y que no ha alcanzado a sus nietos "por tener 5 años".

"La razón es bien clara -agregó el exPrimer Mandatario-: Yo no permití que Ecuador se vuelva otra Venezuela, no quise que el Ecuador se vuelva a otro Venezuela".

