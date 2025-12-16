El caso Progen sigue en investigación previa y no hay sospechosos procesados

El caso Progen, o caso Apagón, como lo llamó la Fiscalía, sigue en investigación previa. El expediente penal por peculado se abrió hace cinco meses, a raíz del escándalo por el fracaso del contrato entre Celec y la empresa estadounidense que debía instalar equipos de generación termoeléctrica en la centrales de Quevedo y Salitral. La Contraloría determinó un perjuicio para el Estado de USD 100 millones. LEA: Caso Apagón, la primera investigación de la Fiscalía que salpica a exfuncionarios del gobierno de Daniel Noboa

Allanamientos de Fiscalía

Hubo dos allanamientos, uno el 28 de julio en tres provincias, la Policía y la Fiscalía ingresaron al domicilio de 12 personas, entre ellas Fabián Calero, gerente subrogante de Celec. También ingresaron a las oficinas de Termopichincha, la Empresa Eléctrica Quito, Cenace, Celec y Electroguayas. Incautaron celulares y computadores. Se receptaron versiones de funcionarios públicos como el ministro de Infraestructura, Roberto Luque, antes ministro de Energía. El 28 de agosto hubo una nueva jornada de allanamientos en Quito, Samborondón y Guayaquil, que incluyeron al exministro de Energía, Antonio Goncalves, al exviceministro de Electricidad, Rafael Quintero, y un estudio jurídico. También se incautaron dispositivos electrónicos. LEA: Caso Apagón | Vivienda del exministro Antonio Goncalves fue uno de los inmuebles allanados

Celulares aún no son periciados