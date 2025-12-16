Política
16 dic 2025 , 20:35

El caso Progen sigue en investigación previa y no hay sospechosos procesados

Fabián Calero y Antonio Goncalves, exfuncionarios del Gobierno, fueron allanados por el fallido contrato con Progen.

   
Fuente:
propia
user placeholder

Jacqueline Rodas
Canal WhatsApp
Newsletter

El caso Progen, o caso Apagón, como lo llamó la Fiscalía, sigue en investigación previa.

El expediente penal por peculado se abrió hace cinco meses, a raíz del escándalo por el fracaso del contrato entre Celec y la empresa estadounidense que debía instalar equipos de generación termoeléctrica en la centrales de Quevedo y Salitral.

La Contraloría determinó un perjuicio para el Estado de USD 100 millones.

LEA: Caso Apagón, la primera investigación de la Fiscalía que salpica a exfuncionarios del gobierno de Daniel Noboa

Allanamientos de Fiscalía

Hubo dos allanamientos, uno el 28 de julio en tres provincias, la Policía y la Fiscalía ingresaron al domicilio de 12 personas, entre ellas Fabián Calero, gerente subrogante de Celec. También ingresaron a las oficinas de Termopichincha, la Empresa Eléctrica Quito, Cenace, Celec y Electroguayas. Incautaron celulares y computadores.

Se receptaron versiones de funcionarios públicos como el ministro de Infraestructura, Roberto Luque, antes ministro de Energía.

El 28 de agosto hubo una nueva jornada de allanamientos en Quito, Samborondón y Guayaquil, que incluyeron al exministro de Energía, Antonio Goncalves, al exviceministro de Electricidad, Rafael Quintero, y un estudio jurídico. También se incautaron dispositivos electrónicos.

LEA: Caso Apagón | Vivienda del exministro Antonio Goncalves fue uno de los inmuebles allanados

Celulares aún no son periciados

Esas son las diligencias que la Fiscalía hizo públicas, pero la información del caso sigue bajo reserva.

Televistazo consultó a involucrados en la indagación sobre el avance de la diligencia, dijeron que aún no se ha dado la audiencia para abrir los teléfonos y computadores, por lo que tampoco se ha ordenado su extracción y peritaje.

LEA: Caso Apagón: 12 personas, investigadas por irregularidades en contratos para instalar dos termoeléctricas

Temas
Fiscalía
investigación previa
Progen
Caso Apagón
Fabián Calero
Antonio Gonçalves
Ecuador
Noticias
Recomendadas