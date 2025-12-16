El caso Progen sigue en investigación previa y no hay sospechosos procesados

El <b>caso Progen</b>, o <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/caso-apagon target=_blank>caso Apagón</a>, como lo llamó la <b>Fiscalía</b>, sigue en investigación previa. El expediente penal por peculado se abrió hace cinco meses, a raíz del escándalo por el fracaso del contrato<b></b> <b></b><b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/la-noticia-a-fondo/caso-apagon-antonio-goncalves-fabian-calero-investigacion-fiscalia-PA10019273 target=_blank></a>