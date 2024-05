Caso Nene: Verónica Abad no rindió su versión libre, voluntaria y sin juramento este 31 de mayo

Por segunda vez en esta semana, la vicepresidenta Verónica Abad Rojas no compareció ante la Fiscalía Nacional de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción número dos, ubicada en la avenida Patria y 9 de Octubre en Quito, como parte de las investigaciones del caso Nene por presunto tráfico de influencias.

Lo confirmó su abogado Oswaldo Trujillo a Ecuavisa.com. Le convocaron para las 09:00 de hoy, viernes 31 de mayo de 2024, a que rinda su versión libre, voluntaria y sin juramento. También lo llamaron para el 28 de mayo, pero no se presentó -argumentó el jurista- porque ella no había sido notificada oficialmente.

Además, tampoco le especificaron en qué calidad fue convocada la vicepresidenta. Es decir, si como testigo o sospechosa. Hasta ayer pr la tarde, no recibió una notificación de la Fiscalía. Además, "estamos a la espera de una notificación. Si no lo hacen, la vicepresidenta no se presentará". "Tampoco si no se especifica en qué calidad debe comparecer", precisó Trujillo.

