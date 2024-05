Tendrá que comparecer ante la Fiscalía Nacional de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción número dos , ubicada en la avenida Patria y 9 de Octubre en Quito . Anteriormente, la Fiscalía ya convocó a Abad para el 28 de mayo, pero no se presentó -argumentó Trujillo- porque ella no había sido notificada oficialmente.

Además, el Ministerio Público no especificó en qué calidad fue llamada la vicepresidenta. Es decir, si como testigo o sospechosa. Para la nueva versión que debe rendir mañana -indicó Trujillo- pasa lo mismo. "Se envió un link para que la segunda mandataria se conecte, pero si la Fiscalía no clarifica en qué calidad se le está llamando ¿de qué manera ella puede aportar? Las cosas tienen que ser claras".

Ayer, el abogado presentó un escrito para que le especifiquen si Abad es llamada como testigo o sospechosa. Hasta las 16:30 de hoy, no recibió una notificación de la Fiscalía General. Además, "estamos a la espera de una notificación. Si no lo hacen, la vicepresidenta no se presentará". "Tampoco si no se especifica en qué calidad debe comparecer".

También se conoció sobre la existencia de un audio que fue judicializado y confirmaría la versión del denunciante del caso Nene. Para Trujillo, esas grabaciones fueron discos compactos (CD's) que el exfuncionario de la Vicepresidencia entregó a la Fiscalía. No fueron extraídos de su teléfono celular como exige COIP. La norma dice que cualquier información debe ser sacada del dispositivo original, pero se entregó unos CD's. "La fidelidad de esas grabaciones es cuestionada porque pueden ser manipuladas hasta con inteligencia artificial". Por eso es muy importante mantener la cadena de custodia.

