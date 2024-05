Caso Nene: Verónica Abad no rendirá su versión libre, voluntaria y sin juramento este 28 de mayo

La vicepresidenta de la República, Verónica Abad Rojas, no se presentará a rendir su versión libre, voluntaria y sin juramento por presunto tráfico de influencias en las investigaciones del caso Nene. La diligencia estaba prevista para las 16:00 de hoy, martes 28 de mayo de 2024, en la Fiscalía Nacional de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción número 2, en Quito.

Lo confirmó su abogado Oswaldo Trujillo en una entrevista con Ecuavisa.com. "No se presentará porque ella no ha sido notificada oficialmente. Nos notificaron a nosotros, a nuestro domicilio judicialdel caso de Sebastián Barreiro (hijo de la segunda mandataria). Fiscalía no ha oficiado directamente a la Vicepresidencia para que se notifique, porque ese es el procedimiento que se debe seguir".

Además, el Ministerio Público no ha contestado indicando en qué calidad ha sido llamada la vicepresidenta. Es decir, si es testigo o sospechosa. "Dependiendo de eso es lo que nosotros, básicamente, compareceremos". Si es como sospechosa será ante la Unidad de Fuero de la Fiscalía General. Si es como testigo, ella no podrá rendir la versión en contra de su hijo porque existe una prohibición establecida en el Código Orgánico Integral Penal (COIP).

