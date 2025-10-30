Caso Ligados: el recurso de apelación presentado por Esther Cuesta fue declarado improcedente

En la Corte Nacional de Justicia (CNJ) se reinstaló, este jueves 30 de octubre de 2025, la audiencia de apelación a la prisión preventiva, solicitada por la exasambleísta del correísmo, Esther Cuesta, quien es procesada por presunta asociación ilícita en el Caso Ligados.

La diligencia comenzó ayer, en la sala Penal, Penal Militar, Penal Policial, Tránsito, Corrupción y Crimen Organizado de CNJ, en el norte de Quito. Al final, se dispuso la reinstalación de esta para hoy, para dar a conocer la resolución, pero el Tribunal consideró que el recurso ha sido ilegalmente concedido e indebidamente interpuesto por la procesada, por lo que no tiene competencia para emitir un pronunciamiento.

La razón: el recurso presentado no tiene validez legal.

El pasado 29 de septiembre, se instaló la audiencia de revisión de medidas cautelares, solicitada por la Fiscalía contra la exasambleísta del correísmo Esther Cuesta. También la de caución, pedida por el procesado Augusto Verduga, exconsejero del Cpccs. Ambos son investigados por presunta asociación ilícita en el caso Ligados.

Tres meses antes, el fiscal general subrogante, Wilson Mentor Toainga, pidió a la Corte Nacional de Justicia (CNJ) que convoque a una audiencia para sustituir las medidas cautelares de Cuesta por no presentarse periódicamente. Ella se justificó porque estaba fuera del Ecuador y tiene el síndrome de enfriamiento de las vías respiratorias superiores con hiperpirexia, lo cual no le permite viajar en avión.

Finalmente, la jueza Daniela Camacho dispuso una caución de USD 11 280 para Augusto Verduga, quien deberá ser entregada en cinco días. Dictó prisión preventiva para Esther Cuesta por incumplir las presentaciones periódicas ordenadas en la audiencia de vinculación. Dispuso que se oficie a la Policía Internacional (Interpol) para que emita una difusión roja, la localicen y capturen.

