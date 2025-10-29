Caso Ligados: la resolución de la audiencia de apelación a la prisión preventiva, planteada por Mercedes Cuesta, se conocerá el 30 de octubre

En la tarde de este miércoles 29 de octubre de 2025 se desarrolló la audiencia de apelación a la prisión preventiva planteada por la defensa de la exasambleísta del correísmo, Esther Cuesta, quien es procesada por presunta asociación ilícita en el Caso Ligados.

La diligencia se realizó en la sala Penal, Penal Militar, Penal Policial, Tránsito, Corrupción y Crimen Organizado de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), en el norte de Quito.

El Tribunal estaba integrado por Julio Inga, Mercedes Caicedo y Hernán Barros. Suspendió la audiencia de apelación a la prisión preventiva solicitada por la procesada y dispuso su reinstalación para mañana, 30 de octubre de 2025, a las 17:00, a fin de dar a conocer su resolución.

El pasado 29 de septiembre, se instaló la audiencia de revisión de medidas cautelares, solicitada por la Fiscalía contra la exasambleísta del correísmo Esther Cuesta. También la de caución, pedida por el procesado Augusto Verduga, exconsejero del Cpccs. Ambos son investigados por presunta asociación ilícita en el caso Ligados.

Tres meses antes, el fiscal general subrogante, Wilson Mentor Toainga, pidió a la Corte Nacional de Justicia (CNJ) que convoque a una audiencia para sustituir las medidas cautelares de Cuesta por no presentarse periódicamente. Ella se justificó porque estaba fuera del Ecuador y tiene el síndrome de enfriamiento de las vías respiratorias superiores con hiperpirexia, lo cual no le permite viajar en avión.

Finalmente, la jueza Daniela Camacho dispuso una caución de USD 11 280 para Augusto Verduga, quien deberá ser entregada en cinco días. Dictó prisión preventiva para Esther Cuesta por incumplir las presentaciones periódicas ordenadas en la audiencia de vinculación. Dispuso que se oficie a la Policía Internacional (Interpol) para que emita una difusión roja, la localicen y capturen.

