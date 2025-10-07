Augusto Verduga volverá a tener prisión preventiva por no pagar la fianza que pidió

Augusto Verduga, procesado por asociación ilícita en el caso Ligados, volverá a tener orden de prisión preventiva. El exconsejero de Participación, actualmente prófugo en México, pidió a la jueza Daniella Camacho que le conceda el pago de una fianza o caución para que levante la medida de prisión que pesa en su contra desde mayo, cuando, además, se dispuso su localización y captura. El pasado 29 de septiembre, en audiencia, la jueza aceptó la solicitud de Verduga y le dio cinco días para depositar USD 11 280, ese plazo venció y el procesado no cumplió. LEA: Caso Ligados: prisión preventiva para la exasambleísta Esther Cuesta y caución para Augusto Verduga

Verduga: es una caución onerosa

En un escrito, Verduga justificó que no tiene el dinero: "Lo oneroso de la caución, aunado a mi actual condición económica, prácticamente me han arrinconado a no poder cumplir con el depósito por usted ordenado, lo cual desde ya me condena a seguir sufriendo el embate de la infundada prisión preventiva en mi contra". En su fallo, la jueza Camacho advirtió que si eso sucedía, quedará sin efecto el levantamiento de la medida. LEA: Caso Ligados: peritos descartan espionaje ilegal en celulares de Augusto Verduga

Audiencia preparatoria de juicio se adelantará