Augusto Verduga volverá a tener prisión preventiva por no pagar la fianza que pidió

<a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/augusto-verduga target=_blank>Augusto Verduga</a>, procesado por asociación ilícita en el <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/caso-ligados target=_blank>caso Ligados</a>, volverá a tener orden de <b>prisión preventiva</b>. El exconsejero de Participación, actualmente prófugo en México, pidió a la <b>jueza</b><b></b> <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/caso-ligados-prision-preventiva-exasambleista-esther-cuesta-caucion-augusto-verduga-FD10202645 target=_blank></a>