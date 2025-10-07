Política
Augusto Verduga volverá a tener prisión preventiva por no pagar la fianza que pidió

Verduga dijo que la caución es muy costosa y dada su situación económica no puede pagarle.

   
Jacqueline Rodas
Augusto Verduga, procesado por asociación ilícita en el caso Ligados, volverá a tener orden de prisión preventiva.

El exconsejero de Participación, actualmente prófugo en México, pidió a la jueza Daniella Camacho que le conceda el pago de una fianza o caución para que levante la medida de prisión que pesa en su contra desde mayo, cuando, además, se dispuso su localización y captura.

El pasado 29 de septiembre, en audiencia, la jueza aceptó la solicitud de Verduga y le dio cinco días para depositar USD 11 280, ese plazo venció y el procesado no cumplió.

LEA: Caso Ligados: prisión preventiva para la exasambleísta Esther Cuesta y caución para Augusto Verduga

Verduga: es una caución onerosa

En un escrito, Verduga justificó que no tiene el dinero:

"Lo oneroso de la caución, aunado a mi actual condición económica, prácticamente me han arrinconado a no poder cumplir con el depósito por usted ordenado, lo cual desde ya me condena a seguir sufriendo el embate de la infundada prisión preventiva en mi contra".

En su fallo, la jueza Camacho advirtió que si eso sucedía, quedará sin efecto el levantamiento de la medida.

LEA: Caso Ligados: peritos descartan espionaje ilegal en celulares de Augusto Verduga

Audiencia preparatoria de juicio se adelantará

Augusto Verduga es procesado junto con la exasambleísta del correísmo, Esther Cuesta, prófuga en Italia, el secretario de la Revolución Ciudadana, Andrés Arauz, el exsuperintendente de Bancos, Raúl González, los exconsejeros de Participación de la Liga Azul, Eduardo Franco Loor y Yadira Saltos, y la actual consejera Nicole Bonifaz.

Todos enfrentarán la audiencia preparatoria de juicio el próximo 27 de octubre, la diligencia iba a darse en noviembre, pero la jueza la adelantó. La Fiscalía los acusa de asociarse para manipular los concursos y la designación de autoridades desde el Consejo de Participación Ciudadana.

LEA: Caso Ligados | Andrés Arauz cumplió su presentación periódica en la Corte Nacional

