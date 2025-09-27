Política
27 sep 2025 , 12:18

La bancada de ADN rechazó la anulación de las leyes de Solidaridad Nacional e Integridad Pública

La bancada legislativa oficialista manifestó que debe haber una Asamblea Constituyente para que Ecuador tenga una nueva base jurídica.

   
    Imagen de un grupo de asambleístas de Acción Democrática Nacional entrando juntos a la Asamblea Nacional, el 14 de mayo de 2025.( Christian Medina )
David Muñoz
La bancada legislativa Acción Democrática Nacional (ADN) calificó como un golpe jurídico las sentencias de la Corte Constitucional que anularon las leyes de Solidaridad Nacional e Integridad Pública.

Ambas normativas habían sido tramitadas con el carácter de económico urgente, lo que obligó a la Asamblea Nacional, dominada por el oficialismo, a tramitarlas en máximo un mes.

"Rechazamos de forma enérgica esta decisión tomada desde la comodidad de sus escritorios, sin pensar en las víctimas de la inseguridad. Nos dejan desprotegidos, desarmados y a expensas del mal", expresó el grupo legislativo.

Aseveraron que "hoy más que nunca" se debe decir Sí a la Asamblea Constituyente para tener una base jurídica que vele por los intereses del país. Esa pregunta será respondida por los ecuatorianos en las urnas el próximo 16 de noviembre sobre si se requiere elaborar una nueva Constitución.

La Corte Constitucional determinó que la Ley de Solidaridad Nacional de estas normas "mezcló materias económicas, penales y de seguridad, usando indebidamente el procedimiento de urgencia económica", mientras que la de Integridad Pública vulneró "la unidad de materia, publicidad y deliberación democrática".

"Estas decisiones recuerdan que ninguna ley puede aprobarse con atajos que limiten el debate público o sin una verdadera justificación económica", concluyó el alto tribunal.

"A este punto, a nadie le sorprende las acciones de la Corte contra el pueblo ecuatoriano. Ya sabemos para quiénes trabajan y a quiénes sirven", manifestó en redes sociales la ministra de Gobierno, Zaida Rovira, tras conocer el dictamen del máximo órgano constitucional.

"Le arrebataron a los ciudadanos las herramientas para enfrentar a las mafias, a los narcos y corruptos. Tumbaron leyes hechas para la seguridad de los ecuatorianos dejando al pueblo en la indefensión, garantizando la impunidad. Anunciaron la suspensión de estas leyes bajo el lema 'protegemos derechos', los de los delincuentes y los suyos serán... Hoy más que nunca, ¡vamos a la Constituyente!", manifestó Rovira.

Temas
Corte Constitucional
bancada ADN
Ley de Solidaridad Nacional
Ley de Integridad Pública
Ecuador
Noticias
