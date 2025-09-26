Política
26 sep 2025 , 22:42

Propuesta para reducir el número de asambleístas pasó un primer filtro constitucional

Noboa ya había enviado esta propuesta, pero no había pasado el primer filtro porque no se explicaba que, de aprobarse, la Asamblea pasará de tener 151 a 73 legisladores.

   
  • Propuesta para reducir el número de asambleístas pasó un primer filtro constitucional
    Pleno de la Asamblea Nacional.( Flickr )
Fuente:
propia
user placeholder

Juan Pinchao
Canal WhatsApp
Newsletter

La propuesta del presidente Daniel Noboa para reducir el número de asambleístas pasó un primer filtro de la Corte Constitucional (CC) la noche de este viernes 26 de septiembre. El Primer Mandatario acogió las correcciones de la entidad.

La CC calificó la vía de la reforma y aceptó que esta puede realizarse vía enmienda con un referéndum.

Ahora, esta iniciativa deberá pasar un segundo control, donde se revisarán los considerandos, pregunta y texto normativo.

LEA: Las Leyes de Solidaridad Nacional e Integridad Pública fueron declaradas inconstitucionales

Solo si pasa ese filtro, la pregunta podrá enviarse al CNE para que la incluya en el referéndum. Queda por ver si entrará en la del 16 de noviembre.

Noboa ya había enviado esta propuesta, pero no había pasado el primer filtro porque no se explicaba que, de aprobarse, la Asamblea pasará de tener 151 a 73 legisladores.

LEA: Consulta popular 2025 | La Corte Constitucional dio paso a la pregunta que busca el regreso de los casinos en Ecuador

Tampoco se detallaba cómo se organizaría la distribución de esos 73 escaños. Ahora se indica que se hará de la siguiente forma:

  • 10 asambleístas por circunscripción nacional
  • 57 asambleístas por circunscripciones provinciales
  • 6 asambleístas por distritos electorales del exterior

    • La pregunta es esta:

    Quote

    ¿Está usted de acuerdo con reducir el número de asambleístas y que se los elija de acuerdo con los siguientes criterios: 10 asambleístas nacionales; 1 asambleísta elegido por cada provincia; y 1 asambleísta provincial adicional por cada 400.000 habitantes de acuerdo al último censo nacional?

    Temas
    Asamblea Nacional
    Corte Constitucional
    reducción de asambleístas
    enmienda constitucional
    Noticias
    Recomendadas