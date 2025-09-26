Política
26 sep 2025 , 21:47

Las Leyes de Solidaridad Nacional e Integridad Pública fueron declaradas inconstitucionales

Eran dos normativas importantes para el Ejecutivo. Abogado explica que los despidos que produjo la Ley de Integridad Pública quedaron en firme.

   
    Plantón en los exteriores de la Corte Constitucional.( API )
Fuente:
propia
Las Leyes de Solidaridad Nacional y de Integridad Pública, enviadas por el presidente Daniel Noboa a la Asamblea con el carácter de económico urgente, fueron declaradas inconstitucionales la noche de este viernes 26 de septiembre por la Corte Constitucional (CC) y, por lo tanto, sus artículos y disposiciones quedan sin efecto.

Respecto a la Ley de Solidaridad, la CC dijo que se mezclaron materias económicas, penales y de seguridad, "usando indebidamente el procedimiento de urgencia económica".

LEA: En entrevista exclusiva, Daniel Noboa habla del paro, la Asamblea Constituyente y las crisis en salud y seguridad

Mientras que con la Ley de Integridad Pública se estableció que su reglamento y normas conexas son inconstitucionales porque vulneran la unidad de materia, publicidad y deliberación democrática.

La Ley de Integridad Pública permitió el despido de funcionarios, pero no podrá ser revertido, aseveró el abogado José Chalco. También se declaró inconstitucional temas puntuales como materia penal, niñez y adolescencia y movilidad humana.

Por su parte, la Ley de Solidaridad Nacional regulaba el conflicto armado interno, permitía allanamientos sin orden judicial o facilitaba indultos anticipados.

LEA: Ecuador no veía dos masacres carcelarias en menos de una semana desde 2022

